50 мільярдів для України: Шмигаль заявив про згоду всіх 27 країн ЄС

Україна очікує, що Євросоюз 1 лютого затвердить нову чотирирічну програму підтримки держави на 50 млрд євро. Попередньо, всі 27 країн-членів ЄС погоджуються підтримати програму.

Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив під час засідання уряду.

Допомога від ЄС

Шмигаль розповів, що задля повного фінансування усіх пріоритетних виплат держбюджету, уряд продовжує активну роботу із залучення коштів від партнерів і союзників. Як зазначив прем’єр, 1 лютого уся країна очікує, що ЄС затвердить нову чотирирічну програму підтримки України на 50 млрд євро.

"Попередньо можемо сказати, що всі 27 членів ЄС погодилися підтримати цю програму", – сказав очільник уряду.

Він поінформував, що 2024 року очікується, що ЄС зможе надати Україні фінансову допомогу приблизно на рівні 2023 року.

"Для покриття дефіциту українського бюджету нам важливо було б залучити близько 18 млрд євро від Євросоюзу", – зазначив Шмигаль.

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Допомога від США

Він також розповів, що що цього тижня було проведено розмову з міністеркою фінансів США Джанет Єллен. Першочерговим питанням був пакет фінансової підтримки з боку Сполучених Штатів.

"Адміністрація президента Байдена має намір надати Україні цьогоріч 11,8 мільярдів доларів бюджетної підтримки. Очікуємо на позитивне рішення американського Конгресу з цього питання вже найближчим часом", – сказав український прем’єр.

Ще одним важливим рішенням від Вашингтона, за словами Шмигаля, є схвалення Комітетом із закордонних справ Сенату США законопроєкту, який дозволить конфіскувати російські активи та передати їх на посилення стійкості і відбудову України. Очільник уряду сказав, що українська влада робить все можливе, аби цей механізм запрацював уже 2024 року і в США, і в інших країнах.

Нагадаємо, напередодні очільниця МЗС Фінляндії Еліна Валтонен повідомило, що прем’єр Угорщини Віктор Орбан погодився зняти вето щодо надання Україні 50 млрд євро допомоги від ЄС.

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