50 мільярдів для України: в Європарламенті зробили важливий крок

Профільні комітети схвалили програму підтримки Ukraine Facility.
Профільні комітети Європарламенту підтримали рішення щодо багаторічної програми фінансової допомоги для України у розмірі 50 млрд євро.
Про це повідомила депутатка Європарламенту Віола фон Крамон.
"Комітет у закордонних справах Європейського парламенту єдиний у підтримці України. Ми щойно схвалили Ukraine Facility, фінансову допомогу у розмірі 50 мільярдів євро на наступні роки", – йдеться в заяві депутатки.
Фон Крамон також запевнила, що на пленарному засіданні наступного тижня у Страсбурзі весь Європарламент знову буде солідарний з Україною.
Нагадаємо, на початку лютого на засіданні Євроради усі 27 держави домовилися про надання фінансової допомоги Україні в розмірі 50 млрд євро.
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