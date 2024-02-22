50 мільярдів для України: в Європарламенті зробили важливий крок

Профільні комітети Європарламенту підтримали рішення щодо багаторічної програми фінансової допомоги для України у розмірі 50 млрд євро.

Про це повідомила депутатка Європарламенту Віола фон Крамон.

"Комітет у закордонних справах Європейського парламенту єдиний у підтримці України. Ми щойно схвалили Ukraine Facility, фінансову допомогу у розмірі 50 мільярдів євро на наступні роки", – йдеться в заяві депутатки.

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Фон Крамон також запевнила, що на пленарному засіданні наступного тижня у Страсбурзі весь Європарламент знову буде солідарний з Україною.

Нагадаємо, на початку лютого на засіданні Євроради усі 27 держави домовилися про надання фінансової допомоги Україні в розмірі 50 млрд євро.

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