58-й обмін військовополоненими: додому повернулися українці, які були "засуджені" РФ до довічного ув’язнення (фото)

Серед звільнених - 69 солдатів та сержантів та 26 офіцерів.
Координаційний штаб провів 58-й обмін військовополоненими. Додому повернулися ще 95 захисників України.
Про це інформує Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими у повідомленні у соціальних мережах.
У результаті роботи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими за дорученням президента України Володимир Зеленського з ворожого полону сьогодні вдалося звільнити ще 95 українських захисників.
Особливість цього обміну в тому, що додому повертаються чимало українців, які отримали так звані "вироки" судової системи країни-агресорки та були "засуджені": 28 до тривалих термінів, а 20 – до довічного ув’язнення за захист власної землі від агресора.
"Висловлюємо також глибоку вдячність за допомогу та різнобічну підтримку в організації обміну Об’єднаним Арабським Еміратам", - йдеться у повідомленні.
Серед звільнених з полону сьогодні нацгвардійці, військові моряки, воїни ЗСУ, прикордонники та представники інших підрозділів Сил безпеки та оборони.
Наші хлопці захищали Маріуполь, Донеччину, Луганщину, Київщину, Харківщину, Чернігівщину, Херсонщину.
Серед звільнених - 69 солдатів та сержантів та 26 офіцерів.
Чимало наших звільнених хлопців мають серйозні захворювання та наслідки важких поранень, а також велику втрату ваги через катування та недостатнє харчування.
Це 58-й за ліком обмін, організований Координаційним штабом. У результаті нашої роботи з ворожої неволі визволено вже 3767 людей.
Нагадаємо, що всі родичі та близькі військовополонених або незаконно позбавлених волі цивільних можуть зареєструватися в Особистому кабінеті Координаційного штабу для передачі та отримання всієї необхідної інформації.
Нагадаємо,18 жовтня до України повернули 501 загиблого військового. Їхні тіла після ідентифікації передадуть рідним для поховання.
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