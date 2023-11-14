60 діб тримання під вартою: суд обрав запобіжний захід Дубінському

Йдеться про тримання під вартою на 60 діб без альтернативи застави. Засідання відбувалося в закритому режимі.

Про це інформує Суспільне.

Захист Дубінського заявив про відвід судді, оскільки не встиг ознайомитися з матеріалами справи. Адвокати подали клопотання, щоб перенести засідання на 14 листопада. Суд його відхилив і надав пів години для ознайомлення. Відводу судді не відбулося.

Дубінський переконаний, що немає жодного факту, який би свідчив про здійснення ним державної зради. Мовляв, усі звинувачення ґрунтуються на показах людини, яка півтора року тому пішла на співпрацю зі слідством у справі Андрія Деркача, дала на нього всі покази, і покази про створення злочинної організації, у якій він брав участь.

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"Ці матеріали досліджувалися НАБУ, також були передані в Шевченківський суд і всі його покази стали основою для того, щоб він сів у в’язницю на 5 років за державну зраду за згодою зі слідством. Там жодної згадки про Дубінського немає", — зауважив нардеп.

13 листопада ЗМІ повідомили, що ДБР та СБУ прийшли з повторними обшуками до Дубінського, а саме – в межах справи про злочинну організацію, створену задля дискредитації іміджу України на міжнародній арені.

Нагадаємо, 3 листопада Дубінському було оголошено підозру в організації схеми для незаконного виїзду чоловіків за кордон.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Нардепу Дубінському оголосили підозру! Подробиці справи

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