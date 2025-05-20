Недовіра до Порошенка досягла критичної позначки у 70%, українці чекають на справедливе покарання, – експерт

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Це може свідчити про запит українців на справедливе покарання для політика, – пише політичний експерт Валентин Гладких.

Згідно з опитуванням, опублікованим КМІС, якщо у лютому 2024 року Петру Порошенку довіряв 31% респондентів, то станом на зараз ця цифра знизилась до 25%. Водночас, частка тих, хто не довіряє колишньому президенту, зросла до 70%. Примітно, що зростання недовіри до політика відбулося після запровадження щодо нього санкцій та відкриття справи про державну зраду.

«Зростання недовіри до Порошенка до 70% означає, що українці вимагають справедливого покарання для політика. Саме такі показники свідчать про те, що люди вірять слідству та закону, а не Порошенку. Люди чітко сигналізують: Порошенко – не жертва, він – співучасник злочинів», — зазначає Валентин Гладких.

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Експерт підкреслив тенденцію в ставленні суспільства до політиків: рівень довіри до лідера держави зростає, а от до усіх, хто діє за принципом «чим гірше країні, тим краще йому» – падає. Серед головних причин, які вплинули на ставлення, зокрема, до Порошенка — торгівля з Росією, постійні корупційні скандали, розкішний спосіб життя політика та його родини під час війни.

«Порошенко зрадив. І не просто зрадив. Він проміняв Україну на криваві гроші путіна. Він обіймав диктатора, а потім зі сльозами нагороджував героїв посмертно, а потім знову торгував з Росією. Його діти проміняли Україну на лакшері-життя в Лондоні. Для нього держава, як і для путіна — джерело ресурсів. Українці вважають його та таких, як він – паразитами, які десятиріччями тягнуть всі соки з держави. Свинарчуки, офшори, Мальдиви, «сліпі трасти» та Липецькі фабрики, сини-ухилянти та піар на крові, шмаття Лоро Піана за майже 1 млн на фільмі про закатованих в Бучі, заробіток з донатів українців, ница спроба через суд переписати картини російських художників на дружину, і понад мільярд доларів заробітків у війну. Порошенко роками торгував з тим, хто вбиває наш народ, а сьогодні, поки країна страждає, живе найкращі роки свого життя. Поки Україна ховає своїх синів та доньок. Ось, чому всі ненавидять Порошенка. Ось, чому переконані: він має сидіти», — резюмує Гладких.



Опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) проводилось упродовж 2-12 травня методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) у всіх регіонах України (підконтрольна Уряду України територія) було опитано 1010 респондентів.

Як відомо, 13 лютого були запроваджені санкції проти ряду олігархів та політиків, які створювали загрозу національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України та сприяли терористичній діяльності. До списку серед інших увійшов і Петро Порошенко.

Зокрема, Петра Порошенка звинувачували у лобіюванні Харківських угод (ЧФ в Криму); фінансуванні терористів (купівля вугілля з ОРДЛО); торгівлі у війну з росією (Липецька фабрика, завод «Богдан» в рф тощо); спільному з Медведчуком та росіянами незаконному відчуженні нафтопроводу у держави тощо.

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