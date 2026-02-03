72 години і США вступають у війну з РФ: Україна та Захід погодили сценарій на випадок зриву перемир'я

"Коаліція охочих" / © Associated Press

Україна та західні союзники — ЄС та США — від грудня 2025 розробляють багаторівневий план реагування на можливе порушення Росією мирної угоди/домовленості про припинення вогню.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела.

За даними журналістів, план включає залучення американських військових та реакцію протягом перший 24 годин після ескалації — спершу у вигляді дипломатичного попередження, а потім — у вигляді дій української армії, спрямованих на відновлення перемир’я.

Якщо ж і після цього триватимуть воєнні дії, Україна та союзники розпочнуть другий етап реагування. Він передбачає застосування сил «коаліції рішучих», до складу якої входять більшість членів ЄС, Велика Британія, Норвегія, Ісландія й Туреччина.

«У разі розширення атаки через 72 години після першого порушення буде запущена скоординована реакція сил, що підтримуються Заходом, включаючи американські військові сили», — цитує видання слова свого джерела.

Джерела видання наголошують, що мета плану — позбавити Кремль можливості безкарно порушувати режим припинення вогню та наперед визначити чіткі наслідки за будь-які спроби його зриву.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Британії Кір Стармер заявив, що «коаліція рішучих» розробила для України мирний план.

«Ми разом розробили конкретний план. В першу чергу ми будемо робити все, щоб російська нафта і газ були зняті з глобальних ринків. Ми заохочуємо всіх запровадити ці санкції, зменшити залежність», — наголосив він.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що офіційний Київ наполягає на окремій угоді про гарантії безпеки від західних союзників, насамперед від США.

«Є одне запитання, на яке я — і всі українці — хочемо отримати відповідь: якщо Росія знову почне війну, що зроблять наші партнери», — зазначив Зеленський.