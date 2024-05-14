74% українців вважають стратегічною метою ракетних ударів росії по українській енергетиці її повне руйнування

Згідно з опитуванням Соціологічної групи “Рейтинг”, переважна більшість опитаних українців - 74% - переконані, що ракетні удари по українським енергетичним об’єктам є довгостроковою стратегією рф, спрямованою на повне руйнування української енергетики.

Близько 80 % опитаних відповіли, що обізнані щодо здійснення масованих ударів по енергетичним об’єктам з боку росії. При цьому більше 90% вважають, що наша енергетична інфраструктура витримує такі виклики, а 4 % оцінюють ситуацію як дуже критичну.

Для українців, звичайно, є важливим стабільне забезпечення електроенергією є важливим, проте дві третини респондентів вказали, що є розуміння і можливість терпіти короткочасні перебої з енергопостачанням. При погіршенні ситуації зі світлом більшість українців планують активно використовувати power bank-и або альтернативні джерела енергії, користуватись пунктами незламності або перечекати час без світла в громадських місцях.

Близько 10% опитуваних сказали, що у разі критичної ситуації зі світлом будуть розглядати можливість зміни місця проживання або виїзду за кордон.

Враховуючи останні масовані удари по енергетиці, які завдали величезної шкоди як генеруючим потужностям, так і можливостям передачі та розподілу електроенергії, майже всі опитані українці зазначили, що енергетичну інфраструктуру треба відновлювати і готувати до зими вже зараз. Більше половини з них зазначили, що зараз треба зосередитись на ремонті найважливіших об’єктів, а решту відновлювати вже після війни.

При цьому 70% опитаних вважають, що минулорічне підвищення тарифу дійсно дозволило відновити на належному рівні пошкоджені об’єкти енергетичної інфраструктури і підготувати їх для стабільного проходження опалювального сезону.

Щодо можливого підвищення тарифу на електроенергію цього року більше половини респондентів - 55% - зазначили, що з розумінням ставляться до таких планів з метою забезпечення ремонту зруйнованих об’єктів інфраструктури. Зокрема, 45 % опитаних вважають, що тарифи можуть бути підвищені з урахуванням матеріального статку та обсягів споживання домогосподарства, а 10 % — що тариф варто підвищити всім споживачам. При цьому про необхідність підвищення тарифів з урахуванням статку та споживання частіше зазначають мешканці центральних областей, обласних центрів, молодші та заможніші опитані.

На питання про те, як ви ставитесь до того, що тарифи підвищаться, але соціально незахищені верства населення отримають цільову допомогу від держави для сплати підвищеного тарифа, більшість респондентів (67 %) погодились з таким варіантом, а 26% відповіли, що всі споживачі мають платити однаково.

На тлі масованих ударів росії по українським енергетичним об’єктам Соціологічна група «Рейтинг» провела опитування щодо роботи енергетичного комплексу України, спрямоване на дослідження обізнаності, оцінок та планів українців у контексті енергоспоживання. Опитування проводилось 6-8 травня 2024 року серед 1200 респондентів - населення України віком від 18 років в усіх областях України, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв’язок.