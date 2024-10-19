86 днів обороняли Маріуполь: додому з російського полону повернулося 34 військовослужбовці "Азову"

У полоні залишаються ще близько 900 азовців.

До України з російського полону повернулись 34 військовослужбовців "Азову".

Про це заявив командир 12-ї окремої бригади спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України Денис Прокопенко.

Ці воїни 86 днів обороняли Маріуполь, за наказом вийшли з території "Азовсталі" та провели у російському полоні два з половиною роки. Завдяки бійцям Маріупольського гарнізону, Україна витримала перший удар навесні 2022 року.

"Я вітаю вас на рідній землі та дякую вам за вашу стійкість та вірність Батьківщині. Особовий склад бригади з нетерпінням чекав на кожного з вас та робив все можливе, аби поповнити обмінний фонд полоненими росіянами", - заявив Прокопенко.

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"Дякую президенту України, а також представникам МВС, СБУ, ГУР і "Асоціації родин захисників Азовсталі" за ґрунтовну роботу над поверненням полонених азовців додому. Обміни, в яких присутні азовці, потроху стають систематичними, і це є результатом спільних зусиль та наполегливості всіх залучених у процес осіб на всіх рівнях", - йдеться у повідомленні.

У російських тюрмах залишаються близько 900 бійців "Азову".

"Наше спільне завдання — повернути кожного", - наголосив Прокопенко.

Зауважимо, що це - 58-й обмін військовополоненими: додому повернулися українці, які були "засуджені" РФ до довічного ув’язнення.

Нагадаємо,18 жовтня до України повернули 501 загиблого військового. Їхні тіла після ідентифікації передадуть рідним для поховання.

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