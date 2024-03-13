9 мільйонів вимушених переселенців. У Києві обговорили перспективи їхньої інтеграції, повернення та відбудови зруйнованих громад

В Україні налічується близько 5 мільйонів внутрішньо переміщених осіб, ще 4 мільйони українців виїхали за межі країни. Повномасштабне вторгнення росії поставило перед українськими громадами надскладні виклики.Адже людей потрібно забезпечувати, щонайменше, житлом і роботою.

Проблемами вимушених переселенців, а також перспективами відбудови зруйнованих міст займатиметься секція з розвитку деокупованих та тимчасово окупованих громад при Асоціації міст України. Перше її засідання пройшло у Києві, повідомляє прес-служба. До обговорення долучилися представники уряду, Верховної Ради, вітчизняного бізнесу та 60 українських громад.

Під час засідання, зокрема йшлося про механізми компенсації зруйнованого житла. На сьогодні претендувати на цю опцію можуть від 2 з половиною до 4 мільйонів українців. Із того, що може запропонувати держава - іпотечне кредитування єОселя та грошова компенсація на ремонт, якщо житло зазнало незначних ушкоджень, за програмою єВідновлення. Деякі громади допомагають переселенцям компенсувати оренду або ж забезпечують соціальним житлом, але такі випадки, порівняно з масштабами проблеми, поодинокі. І потреба, на жаль, не зменшиться, поки частина громад залишаються під окупацією.

«На жаль, все ще залишаються на непідконтрольній Україні території 144 громади. Донецька, Луганська області значно окуповані. Частково захоплені російськими варварами Запорізька й Херсонська області. Під постійними обстрілами прикордонні Чернігівська, Сумська, Харківська області, які через це не мають можливості відбудовуватись і після деокупації. Складна ситуація з відбудовою в Київській та Миколаївській областях», - зазначив голова Асоціації міст України, мер Києва Віталій Кличко.

Не краща ситуація і в сфері працевлаштування. Так, за оцінками міністерства економіки дефіцит кадрів на ринку праці в Україні становить 4,5 мільйонів людей. Здавалося б, що внутрішні переселенці мали частково покрити вакантні місця, однак серед них великий відсоток непрацездатних осіб, тобто пенсіонерів, багатодітних батьків, представників інших соціальних категорій населення. Тоді як значна частина працездатних - захищає Україну на фронті. І тут важливо, що соціально відповідальний бізнес бере на себе навантаження у підтримці своїх працівників. Крім того, долучається і до відбудови України.

«Група компаній SCM є одним із найбільших роботодавців в Україні. І ми робимо багато операційних процесів: підтримка наших співробітників, коли вони у війську, підтримка їхніх сімей, робота з колективом, створення кейсів по реінтеграції та підготовці суспільства до повернення наших ветеранів. А питання ветеранів - це частина того, що ми називаємо відновленням і відбудовою країни. Є ініціатива Маріуполь Реборн. SCM є партнером проєкту вже півтора роки. Ми заклали підвалини до дуже важливої дискусії, перш за все, з громадою, а також – з громадами інших деокупованих та тимчасово окупованих міст», - розповіла Наталія Ємченко, директорка з комунікацій SCM, членкиня наглядової ради ГО «Маріуполь.Реборн».

Тематика післявоєнної відбудови, на рівні з вирішенням проблем підтримки внутрішньо переміщених осіб, також буде однією із ключових у фокусі новоствореної Секції з розвитку деокупованих та тимчасово окупованих громад при Асоціації міст України. Її очолив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

«Для нас важливо готуватися до відбудови заздалегідь і ми раді, що в цьому прагненні маємо партнерів і однодумців. Тих, хто також вже сьогодні планує, якими стануть деокуповані громади, як якісно організувати відбудову зруйнованих територій. Напрацьовані інструменти зможуть використовувати всі громади, які також мають подібні проблеми та виклики», - підсумував Бойченко.

Мер Маріуполя наголосив, що місто вже має напрацювання плану відбудови після деокупації - Маріуполь Реборн, тож готове ділитися досвідом з іншими тимчасово окупованими та деокупованими громадами.

Нагадаємо, проєкт Маріуполь Реборн реалізовує Маріупольська міська рада за інвестиційної підтримки SCM Ріната Ахметова.