"План завершення війни за 100 днів": посол України в США розповіла, чи означає щось дата 9 травня

Пані посол України в США заперечила наявність 100-денного плану припинення війни і назвала інформацію про це російським вкидом.

Так званий "мирний план за 100 днів", який оприлюднили західні ЗМІ, може бути російським вкидом і не має нічого спільного з реальністю.

Про це заявила пані посол України в США Оксана Маркарова у Facebook.

"Дивовижно як на 10-му році російської загарбницької війни / 3 році повномасштабної агресії, росіяни досі легко вкидають свої провокації в наш інфопростір. За останні дні багато людей запитували мене приватно чи є якась правда в так званому "конкретному плані за 100 днів". Після чергової відповіді непублічно, вже думала написати тут, але ось бачу що Віталій Портников вже чудово і стисло вже розклав по поличкам ознаки того, що план, який виглядає як російський вид, скоріше за все і є виключно російським вкидом і не є вартим відволікання уваги на нього", – пише Маркарова.

Дипломатка пояснила, що одразу подумала про ІПСО, як тільки побачила дату 9 травня. Вона наголосила, що такої дати в історичному та інформаційному просторі США взагалі немає. Як і навіть 8 травня.

"Навіть 8 травня до Меморіалу Другої світової війни я – єдиний посол, який приходить з командою всі 4 роки мого Посольського служіння покладати вінок і виступати. Минулого року приєднався Посол Франції бо була кругла дата – DDay, а перед тим 3 роки була тільки Україна. Тому як тільки бачите, що ніби то "американці щось пропонують до 9 травня" – можете сміливо включати критичне мислення", – підсумувала Маркарова.

Раніше західні ЗМІ писали, що Трамп нібито доручив спеціальному представнику США у питаннях України Кіту Келлогу завершити війну за 100 днів.

Керівник ОП Андрій Єрмак відповів, що інформація про завершення війни "за 100 днів" не відповідає дійсності.

В РНБО також заявили, що наразі інформація, що фігурує в медіа різних країн про терміни закінчення війни, не відповідає дійсності взагалі.

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