«А чому ми маємо питати Росію?» Каллас різко відповіла Москві щодо переговорів про Україну

Кая Каллас / © Associated Press

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Висока представниця Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас вважає, що саме вона разом із головою Європейської ради може представляти Європу під час переговорів із Росією щодо врегулювання війни проти України.

Про це Каллас сказала на саміті Європейської політичної спільноти, повідомляє Європейська правда.

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За словами дипломатки, принципи представництва Євросоюзу на переговорах із питань безпеки були узгоджені ще 2024 року, коли призначали нинішніх керівників європейських інституцій. Відповідно до договорів ЄС, представляти блок у цій сфері мають голова Європейської ради Антоніу Кошта та високий представник із закордонних справ, якою зараз є сама Каллас.

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«Щодо європейської безпеки, то договори є дуже-дуже конкретними: це Антоніу Кошта, а також високий представник і віцепрезидент, які представляють Європу в питаннях безпеки», — пояснила вона.

Водночас Каллас зауважила, що очільники держав і урядів Євросоюзу можуть переглянути домовленості та визначити інших представників. Однак, за її словами, пошук спільної позиції з цього питання може бути непростим.

Окремо дипломатка відреагувала на можливе невдоволення Москви її кандидатурою. Вона переконана, що Росія не повинна мати жодного впливу на те, кого Європейський Союз обирає для представництва своїх інтересів.

«Чому це має бути нашою проблемою — те, що росіяни кажуть про наших представників? Хіба ми висловлюємося щодо їхніх представників? Я маю на увазі, що кожен має мати можливість обирати своїх представників», — заявила Каллас.

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Вона також нагадала, що основи європейської архітектури безпеки вже визначені міжнародними документами. Серед них — Гельсінський заключний акт, Паризька хартія та Будапештський меморандум. Росія також погоджувалася з відповідними принципами, однак не виконує взятих на себе зобов’язань.

«Проблема полягає лише в тому, що Росія не дотримується цих угод. Тож зараз основна увага має бути зосереджена на тому, як забезпечити, щоб Росія справді виконувала свої зобов’язання», — наголосила очільниця європейської дипломатії.

Раніше повідомлялося, що прем’єр-міністр Ірландії Міхал Мартін заявив, що найближчі тижні стануть вирішальними для розуміння того, чи справді Росія готова до завершення війни проти України.

Ми раніше інформували, що президент Франції Емманюель Макрон заявив, що європейські країни мають перехопити ініціативу, розробити власний мирний план, визначити майбутню архітектуру безпеки та розпочати діалог із Росією.

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