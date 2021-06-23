"А фортецю теж я зруйнував?": Тищенко заперечив затримку літака до Ужгорода

"А фортецю теж я зруйнував?": Тищенко заперечив затримку літака до Ужгорода

Також нардеп передав вітання усім журналістам нашої країни, "які й вдень і вночі думають про нього".

Депутат зі "Слуги народу" Микола Тищенко заперечив, що літак з пасажирами рейсу "Київ-Ужгород" затримали через нього.

Про це Тищенко написав у Facebook.

"Дивовижно, але рейс Київ-Ужгород затримали не через мене. Ще додали, що затримки траплялися й раніше. А прилетіли ми взагалі на 10 хвилин раніше. Так і хочеться запитати, як у тому фільмі… "А фортецю теж я зруйнував?" Передаю вітання усім журналістам нашої країни, які й вдень і вночі думають про мене», – зазначив він.

Можна допустити, що народний обранець у своєму дописі цитував головного героя Шуріка із кінострічки "Кавказька полонянка".

Нагадаємо, що раніше закарпатський журналіст Віталій Глагола на своїй Facebook-сторінці повідомив, що Виліт літака з Києва до Ужгорода затримали майже на 10 хвилин через те, що нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко знімав кілька дублів відео на телефон.

Раніше голова Закарпатської обласної організації "Слуга народу", нардеп Микола Тищенко вже неодноразово потрапляв у скандали. Так нещодавно у розпал карантину в Києві організував гучну вечірку в готелі, під час поїздки до Ужгорода влаштував "розбірки" з в. о. голови місцевої митниці Миколою Пожо.

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