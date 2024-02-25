"А можна говорити з глухою людиною?": Зеленський – про можливість перемовин із Путіним

Вести перемовини з Путіним – все одно, що говорити з глухою людиною.

Про це заявив проезидент України Володимир Зеленський на пресконференції 25 лютого, вдповдаючи на запитання журналіста ABC News про те, що, може варто почати говорити з Путіним, оскільки "здається зброї достатньо, тільки щоб підтримувати теперішній стан, а не виграти, тим більше, що у листопаді будуть вибори у США".

"А можна говорити з глухою людиною? Чи можна говорити з людиною, яка вбиває своїх опонентів? Питання в юридичні і політичній площині. Ми запропонуємо майданчик, на якому він зможе погодитись, що він програв цю війну і що це була велика помилка. Чи Україна програє в цій війні? Я впевненний, що ні. Найважче було 24 два роки тому... У нас немає альтернативи, у нас немає можливості програти", – заявив президент.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Пресконференція Президента Зеленського - ОНЛАЙН. 25 лютого 2024 року".

Нагадаємо, новопризначений Головком ЗСУ Олександр Сирський назвав, чого не вистачає Україні для того, аби виграти війну проти РФ. "Все залежить від рівня підтримки та ефективності наших дій. В цьому і полягає перспектива. Стійкості і сили духу в нас вистачає, нам не вистачає підтримки – боєприпасів і техніки", – наголосив Сирський.

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