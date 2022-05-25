"А не пішли б ви на*уй, довбо*оби, бл*дь?": Арестович звернувся до країн, які пропонують Україні здати території

"А не пішли б ви на*уй, довбо*оби, бл*дь?": Арестович звернувся до країн, які пропонують Україні здати території

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович з нецензурною лайкою звернувся до країн Заходу, які пропонують Україні відмовитися від частини своїх територій заради миру в Європі.

Арестович наголосив, що "ніколи такого не буде".

Про це він розповів у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним 25 травня.

"Вони (російські війська – ред) тиснуть на фронті, посилюють тиск. Можливо, йде повернення до спроб знову наступати на Київ, Чернігів і Суми і при цьому – "діалог миру". Для чого ця вилочка робиться? Це якраз для їхніх ось цих блеючих союзників, які говоритимуть: "Та стривайте, от Кремль прагне до миру. Це Київ не хоче. Давайте натиснемо на нього. Все ж абсолютно зрозуміло, Росії потрібна, господи, всього лише Запорізька і Херсонська області. А далі – все, "мир, труд, май" і нова мирна угода в Європі. І українці повинні стримати свої апетити. Ми бачимо, що навіть в американській пресі це розмістили, там New York Times. І на цьому ми обов'язково встановимо всеосяжний мир в Європі, і будемо business as usual. І подолаємо страшну продовольчу небезпеку", – розповів Арестович, маючи на увазі країни Заходу.

Він наголосив, що Україна ніколи не погодиться пожертвувати своїми територіями.

"Я зараз перейду на мат, тому що я сьогодні страшно злий, дивлячись на все це. А не пішли б ви на*уй, довбо*оби, бл*дь з такими пропозиціями, бл*дь? Трішки поторгувати українською територією – взагалі ох*ріли чи що? У нас кров, у нас діти вмирають, солдати, блін, піхота снаряди зупиняє власними тілами, блін. А вони нам розказують, як пожертвувати, бл*ть, територіями. Викусіть, бл*дь, ніколи такого не буде", – заявив радник голови ОП.

Нагадаємо, 25 травня радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що проросійські лобісти у Європі починають потроху підіймати голови. Ще вчора на інформаційному порядку денному було виключно нафтове ембарго та російські воєнні злочини. Сьогодні певними політичними вустами Україні пропонують нову адженду: припинення вогню, заморожений конфлікт та здавання частини територій заради миру.

Не готові до того, що Росія програє - хто з ворогів тисне на Заході на Україну

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