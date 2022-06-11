"А раптом Путін переможе": Арестович розповів, як Захід "зупинятиме" союз України, Росії та Білорусі

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович розкритикував європейських лідерів, які недостатньо допомагають Україні, зокрема зброєю, або ж виступають за домовленості з президентом РФ Володимиром Путіним.

Арестович запропонував у такому разі уявити, як розгортатимуться події саме для ЄС, якщо Путін переможе у війні проти України.

Про це радник голови ОП розповів у розмові з російським юристом, правозахисником Марком Фейгіним 11 червня.

"А раптом Путін переможе? Інтелектуальна фікція. Він не переможе, звісно, але раптом переможе? Додаємо до півтора мільйона російської армії 500 тис. української – мобілізованих. Як українці воюють – всі переконалися? Всі знають, що Російська Федерація не виграла жодної війни за кількасот років без українців. Лише – одну війну з Грузією. Так от, і все це поїде до Європи", – зауважив Арестович.

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"Де ці всі європейські армії, які в більшості випадків являють собою демонстраційні потішні війська, нездатні до вирішення реальних задач оборони своєї країни і своїх наднаціональних формувань типу НАТО і ЄС, де вони зупинятимуть союз України з Росією, якщо такий трапиться, і Білорусі на додачу? А це вже прямі їхні інтереси", – пояснив радник голови президентського офісу.

Він також запевнив, що російські війська таки підуть далі на Європу. Країни ЄС, які це розуміють, "викладаються по повній", допомагаючи Україні.

"І от ті, хто це розуміє, – поляки, країни Балтії, британці, американці, канадці – вкладаються по повній. Естонія віддала 30% своїх бойових можливостей Україні, бо розуміють, що кожен підбитий тут танк – це танк, що не приїхав до Естонії. Ми своєю кров’ю зупиняємо танки, які підуть до Європи. Підуть, всі вже переконалися, що вони не зупиняться", ­– сказав Арестович.

"Так от дехто в Європі втратив це відчуття. Вони думають, що війна в Україні ­­– це далеко. Що максимум, що їм загрожує – це біженці і підвищення цін на бензин. Що, звичайно, дуже погано, тому треба домовитися з Путіним і якось нехай він зрозуміє, що зробив помилку, відіграє назад, можна заплатити частиною українських територій, підписати "Мінськ-3" і знову все буде добре. Не буде добре", – наголосив радник керівника ОП.

Нагадаємо, водночас Арестович заявив, що Захід "рятує" Україну і без допомоги партнерів держава вже б обороняла Львів.