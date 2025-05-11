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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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"А що Путін? Боїться? Побачимо": Єрмак прокоментував заяву Зеленського про переговори з РФ

Спершу — припинення вогню Росією, а потім «все інше», написав керівник ОП.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
"А що Путін? Боїться? Побачимо": Єрмак прокоментував заяву Зеленського про переговори з РФ

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак

Президент України Володимир Зеленський готовий зробити все, щоб війна закінчилася, тож чекатиме кремлівського очільника Володимира Путіна 15 травня в Туреччині.

Про це написав керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

«А що Путін? Боїться? Побачимо», — завершив свій допис керівник ОП.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив раніше, що очікує, що від припинення вогню з боку РФ від 12 травня. І особисто чекатиме президента Росії в Туреччині для переговорів. Він також висловив сподівання, що росіяни цього разу не шукатимуть причин, чому вони не можуть припинити атакувати Україну.

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