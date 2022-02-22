"А хто це?": Зеленський відповів на запитання про "заклик" ватажків ОРДЛО відвести ЗСУ

"А хто це?": Зеленський відповів на запитання про "заклик" ватажків ОРДЛО відвести ЗСУ

Зеленський також наголосив, що розгляне можливість розриву дипломатичних відносин із РФ.

Україна не розглядатиме "прохання ватажків бойовиків" відвести українські війська з контрольованих територій Луганської та Донецької областей.

Про це президент України сказав 22 лютого під час пресконференції за результатами зустрічі зі своїм естонським колегою Аларом Карісом.

На запитання журналістки, чи буде Україна реагувати на "прохання ватажків ОРДЛО" відвести ЗСУ, Зеленський відповів: "А хто це? Ми з ними не спілкуємось. Ми не розуміємо, хто це".

Також президент заявив, що не вірить у широкомасштабну війну Росії проти України, але у разі, якщо це станеться, сказав, що в країні буде введено воєнний стан.

Варто зазначити, що бойовики так званої "ЛНР" пригрозили Україні війною, якщо та не виведе свої війська з усієї території Луганської області.

Нагадаємо, увечері 21 лютого Путін оголосив про визнання "незалежності" так званих "ДНР" та "ЛНР". Після заяви про визнання "незалежності" терористичних "ДНР" та "ЛНР" очільник Кремля у присутності ватажків бойовиків Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника підписав відповідний указ, а також договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР".

Варто зазначити, що увесь цивілізований світ засудив визнання Кремлем ОРДЛО, яке є прямим порушенням територіальної цілісності та суверенітету України.

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