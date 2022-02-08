"А ви хочете, щоб Франція воювала з Росією?": Путін маніпулює наслідками прийняття України до НАТО

"А ви хочете, щоб Франція воювала з Росією?": Путін маніпулює наслідками прийняття України до НАТО

Путін озвучив наслідки ухвалення України до НАТО, на його думку.

Якщо Україна вступить до НАТО, то може розпочатись військовий конфлікт за участю Альянсу.

Про це заявив президент Росії Володимир Путін на пресконференції за підсумками переговорів із французьким колегою Еммануелем Макроном.

Путін звернувся до французького журналіста, який запитав: "Уявіть, що Україна — член НАТО. П'ята стаття північноатлантичного договору не скасована. Навпаки, пан Байден сказав, що п'ята стаття — абсолютний імператив. І буде виконано. Отже, виникне військова конфронтація з НАТО "Я хочу вас запитати, а ви хочете воювати з Росією? Ви запитаєте своїх читачів. Ви хочете, щоб Франція воювала з Росією? Ну так воно і буде. Наша стурбованість продиктована і питаннями із загальноєвропейською безпекою".

Нагадаємо, що п'ята стаття Вашингтонського договору присвячена принципу колективної оборони НАТО. Напад на одного з членів Альянсу розглядатиметься як напад на всіх учасників НАТО.

Читайте також:

Канцлер Німеччини відвідає Вашингтон, аби запевнити НАТО у підтримці України