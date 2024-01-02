"А який з нас толк": віцеспікер ВР Корнієнко відповів, чи будуть мобілізувати нардепів

На думку Корнієнка, в тому, аби український парламент не працював, найбільше зацікавлена саме Росія.

Перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко прокоментував, що відповідного до нового гучного законопроєкту про мобілізацію нардепи і надалі будуть звільнені від призову до війська.

Про це він сказав в інтерв'ю "Укрінформу".

"Так Кім (Віталій Кім, голова Миколаївської ОДА, - ред.) же сказав учора – який з нас толк?", – спробував віджартуватися Корнієнко.

На запитання, що мобілізація депутатів, ймовірно, зможе зняти соціальне напруження, він пояснив, що комусь потрібно ухвалювати закони, важливі для держави.

"Є відповідь така нудна законодавчо-конституційна – більше нікому буде тоді голосувати і приймати закони, бюджет, зокрема. І це точно буде заважати перемагати, функціонуванню держави. Інша відповідь – така більш морально етична", – каже віцеспікер ВР.

На думку Корнієнка, якби депутати, їхні родини, оточення менше демонстрували б таку поведінку, за яку можна осуджувати в суспільстві, то це питання менше б виникало.

Віцеспікер вважає справедливим застосувати до депутатів ті ж підходи, що й до звичайних громадян, адже в кожного є діти, хтось має інвалідність.

"Ну це ж справедливо має бути, правильно – у когось є діти, хтось інвалід, хтось поза межами віку. Виявиться, що можна призвати 200 людей. Ну, це навіть батальйон не буде. А є аргумент, який не сподобається людям – а платити більше доведеться. Зараз депутат отримує на руки біля 80 тисяч, а буде отримувати більше 100, якщо воюватиме", – сказав Корнієнко.

Він певен, що чутки про необхідність мобілізації нардепів розганяє російська пропаганда, адже "росіянам максимально вигідно, щоб не було робочого парламенту".

Водночас Корнієнко закликав нардепів опанувати якісь військові навички і базові знання з такмеду, бо "проблеми з північним сусідом можуть закінчитись набагато пізніше", ніж каденція нинішнього складу Ради".

Раніше повідомлялося, що серед депутатів на фронті були Роман Костенко, Сергій Рудик, Роман Лозинський і Михайло Забродський.

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