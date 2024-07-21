А якщо війна затягнеться на 10 років: Зеленський відповів, чи планує проводити вибори

Якщо війна в Україні затягнеться, треба буде шукати інструмент для проведення президентських виборів.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю ВВС.

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Президент відповів на запитання журналіста, чи перебуватиме на посаді у разі, якщо війна затягнеться ще на років 10.

"Ніхто не погодиться на війну, яка буде йти ще 10 років або довгі роки. Це дуже складно, світу складно, всім складно. І я думаю, що це неможливо. Друга історія – тоді буде багато жертв. І так багато, а буде ще більше в рази, це не можна допустити. Третє – я із задоволенням провів би вибори, якби це можна було. І якщо війна буде затягуватися, ми зі свого боку будемо робити все, щоб вона не затягнулася. Але якщо вона буде затягуватися, треба буде знаходити те чи інше рішення. Я поки не знаю, яке", – сказав Зеленський.

За словами президента, є юридичні труднощі – Конституцію не можна змінювати під час війни і не можна під час війни проводити вибори. Але окрім юридичних труднощів, є практичні.

"Як можна проводити демократичні вибори в окопах? Треба, щоб були спостерігачі. Ніякі спостерігачі в окопи не приїдуть. Далі у нас люди на окупованих територіях, значить вони не будуть голосувати. А інакше як вони будуть голосувати, хто проконтролює цей процес? І у нас ще понад 7 мільйонів за кордоном. Як забезпечити їм голосування?" – розмірковує глава держави.

Він наголосив, що "люди, які борються на фронті за демократію, не будуть мати демократичного вибору".

"Але якщо війна буде затягуватися, в будь-якому випадку треба буде шукати інструмент", – підсумував президент.

Коли відбудуться вибори в Україні

Президентські вибори в Україні мали відбутися вже навесні цього року, але цьому завадила війна. Вибори до Верховної Ради мали б відбутися у жовтні 2023 року.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів, чи балотуватиметься на другий президентський термін.

Також він пояснив, що в Україні можуть відбутися вибори під час війни тільки у разі, якщо "парламенту вдасться вирішити всі завдання щодо забезпечення доступу до голосування".

За словами глави держави, наразі немає можливості забезпечити голосування для військових, які перебувають на передовій. У Держдепі США заявили, що ставляться з розумінням до позиції Києва, що вибори не можуть бути проведені під час війни.

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