"Абхазію з мапи не стерти": Лукашенко визнав окуповану територію Грузії та нарвався на критику влади

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко 28 вересня побував з візитом в Абхазії – окупованій Росією території Грузії. Там він фактично визнав незалежність самопроголошеної республіки.

Самопроголошений президент Білорусі також визнав, що здійснив візит до Абхазії після зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним, що відбулася напередодні.

Про це повідомило білоруське інформагентство БЕЛТА.

Так, Лукашенко сказав, що перед поїздкою до Абхазії обговорював проблеми самопроголошеної республіки з Путіним.

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"Ми багато дуже, до ночі, обговорювали ці питання. Він дуже занурений, більше, ніж я, в проблеми і справи Абхазії. Не буду довго говорити про це, але ми дійшли одного висновку: що Абхазія є, її з мапи не стерти, жодні санкції не зможуть це зробити", – заявив самопроголошений лідер РБ.

Він також прокоментував мету свого візиту на окуповану Росією грузинську територію.

"Люди тут святі. Не для лестощів вам кажу: святі! Я це пам'ятаю від радянських часів, коли тут бував. Тому ми хочемо налагодити цей не просто міст дружби, а дуже серйозні наші відносини", – сказав Лукашенко.

Реакція Грузії

Прем’єр Грузії Іраклій Гарібашвілі та президентка Саломе Зурабішвілі засудили візит білоруського диктатора до Абхазії.

"Категорично засуджую "візит" Олександра Лукашенка до окупованої Росією Абхазії та його зустрічі з російським окупаційним режимом. Цей крок порушує закон Грузії щодо окупованих територій та суперечить міжнародному законодавству, а також двостороннім відносинам між нашими країнами", – написав Гарібашвілі в Мережі.

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Зурабішвілі також засудила візит Лукашенка.

"Це неприпустиме порушення закону Грузії щодо окупованих територій та принципів наших двосторонніх відносин і міжнародного права", – йдеться в заяві президентки Грузії.

Нагадаємо, експерт оцінив, чи шукає Лукашенко відступні шляхи в контексті допомоги Росії у війні проти України.

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