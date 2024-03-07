Аби балотуватися в президенти, потрібна велика сміливість: Байден запропонував фанатам Гейлі долучитися до демократів

«Я хочу чітко заявити - для них є місце в моїй кампанії», – зауважив Байден.

Американський президент Джо Байден вважає сміливою президентську кампанію Ніккі Гейлі, яка протистояла колишньому президенту Дональду Трампу на праймеріз Республіканської партії, та закликав її прихильників об’єднатися з демократами.

Про це йдеться в заяві глави Білого дому, - пише Укрінформ.

«Аби балотуватися в президенти, потрібна велика сміливість. І це особливо актуально для сучасної Республіканської партії, де мало хто наважується говорити правду про Дональда Трампа», - зауважив Байден.

Мовляв, Гейлі була готова говорити правду про Трампа: «Про хаос, який завжди супроводжує його, про його нездатність відрізнити добро від зла, про його страхи перед Путіним».

У цьому зв’язку глава Білого дому звернув увагу на те, що Трамп дав зрозуміти: йому не потрібні прихильники Гейлі.

«Я хочу чітко заявити - для них є місце в моїй кампанії», – наголосив Байден.

Також читайте Гейлі перемогла на праймеріз Трампа

Президент визнав, що між його кампанією та електоратом Гейлі існують значні політичні розбіжності. Однак, указав він, існують «фундаментальні питання», які об’єднують позиції – такі як підтримка НАТО та збереження демократії.

Нагадаємо, Ніккі Гейлі підтримала військову допомогу Україні та розкритикувала Джо Байдена, вона заявила, що США мають надати Україні всю необхідну допомогу, щоб американським військовим не довелося воювати з Росією.

Читайте головні новини дня: