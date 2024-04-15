"Аби Україна міцно стояла на ногах": Блінкен озвучив важливий заклик до союзників

Політик наголосив, що слід забезпечити, аби Україна міцно стояла на ногах в економічному, військовому та політичному плані.
Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав союзників посилити обороноздатність України. Він наголосив, що успіх держави критично важливий для Сполучених Штатів та демократії у світі.
Свій заклик політик зробив у межах другої Чорноморської безпекової конференції Міжнародної Кримської платформи в Болгарії 15 квітня.
Як заявив Блінкен, президент Росії Володимир Путін вірив, що сусіди України, Європа і Захід будуть розділені, і що вони не наважаться надати підтримку державі.
"На всіх фронтах він помилився. Хоробрі захисники України, а також її союзники допомогли відвоювати принаймні половину територій, які РФ захопила на початку широкомасштабного вторгнення", – зазначив держсекретар США.
Він також також нагадав, що країна-агресорка продовжує дестабілізувати Чорноморський регіон, який Україна використовувала для забезпечення продовольчої безпеки усьому світу.
Читайте провідні новини дня:
- Головне із нового закону про мобілізацію: відповіді на питання, які хвилюють багатьох українців
- Курс валют в Україні: долар стрімко пішов угору, чого побоюються експерти
- "Два-три тижні": астролог зробив прогноз щодо руйнувань та війни в Україні
Блінкен наголосив, що успіх України критично важливий для США та демократії у світі.
"Маємо забезпечити, аби Україна міцно стояла на ногах в економічному, військовому та політичному плані", – заявив американський політик.
До слова, як повідомило американське видання ABC News, після атаки Ірану на Ізраїль у США відбулося зрушення щодо допомоги Україні.
Читайте також: