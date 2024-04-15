"Аби Україна міцно стояла на ногах": Блінкен озвучив важливий заклик до союзників

Політик наголосив, що слід забезпечити, аби Україна міцно стояла на ногах в економічному, військовому та політичному плані.

Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав союзників посилити обороноздатність України. Він наголосив, що успіх держави критично важливий для Сполучених Штатів та демократії у світі.

Свій заклик політик зробив у межах другої Чорноморської безпекової конференції Міжнародної Кримської платформи в Болгарії 15 квітня.

Як заявив Блінкен, президент Росії Володимир Путін вірив, що сусіди України, Європа і Захід будуть розділені, і що вони не наважаться надати підтримку державі.

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"На всіх фронтах він помилився. Хоробрі захисники України, а також її союзники допомогли відвоювати принаймні половину територій, які РФ захопила на початку широкомасштабного вторгнення", – зазначив держсекретар США.

Він також також нагадав, що країна-агресорка продовжує дестабілізувати Чорноморський регіон, який Україна використовувала для забезпечення продовольчої безпеки усьому світу.

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Блінкен наголосив, що успіх України критично важливий для США та демократії у світі.

"Маємо забезпечити, аби Україна міцно стояла на ногах в економічному, військовому та політичному плані", – заявив американський політик.

До слова, як повідомило американське видання ABC News, після атаки Ірану на Ізраїль у США відбулося зрушення щодо допомоги Україні.

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