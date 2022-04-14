"Аби закінчилася війна, росіянам треба забратися з нашої країни": Данілов висловив думку про переговори

Він нагадав одну з угод між Україною та РФ, "якщо хтось собі вигадав, що з росіянами можна про щось домовитись, і вони це будуть виконувати".

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що не бере участі в мирних перемовинах України з Росією, проте переконаний, що задля припинення війни російським війська треба просто забратися з території держави.

Про це Данілов розповів в інтерв’ю "BBC Україна".

"Я як секретар РНБО в цих перемовинах участі не беру, тому коментувати їх не можу", – прокоментував він заяву президента РФ Володимира Путіна про те, що переговори з Україною зайшли в глухий кут.

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"А якщо хтось собі вигадав, що з росіянами можна про щось домовитись, і вони це будуть виконувати, то я можу нагадати, що у нас з росіянами був 31 травня 1997 року підписаний так званий "великий" договір, в якому є стаття 3. Уважно почитайте, що там написано. ("Сторони будують відносини на основі принципів взаємної поваги суверенної рівності, територіальної цілісності, непорушності кордонів, мирного врегулювання спорів, незастосування сили або загрози силою" – ред.)" – розповів Данілов.

"Там написано: ніколи в житті їх не мало б тут бути. Що ви з росіянами хочете підписувати і хто буде гарантами цих підписів – це точно не до мене. В який спосіб це буде завершено – залежить від багатьох обставин", – додав секретар РНБО.

На запитання про те, як на його думку, завершиться війна в Україні, Данілов відповів: "Життя покаже".

"Для того, аби закінчилася війна, росіянам потрібно зробити одну дуже просту річ: забратися з нашої країни. Просто взяти і забратися. Визнати, що це була їхня дуже велика трагедія. Сплатити всі репарації, які вони мають сплатити. Але я не знаю відповіді на питання: скільки коштує життя, скільки коштує життя тієї дитини, яке забрали ці нелюди. Ну як це можна оцінити?" – резюмував секретар РНБО.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що на сьогодні юридичні консультанти України та Росії працюють над формулюванням "стамбульського комюніке", аби не допустити в подальшому нових ескалацій і забезпечити мирне післявоєнне майбутнє держави.

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