«Або погоджуєтесь, або вас тут ніхто не тримає»: екс-прокурор САП заявив про тиск Клименка на прокурорів

Про це Броневицький заявив під час засідання ТСК Верховної Ради з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційного законодавства України та дотримання прав і свобод людини під час дії воєнного стану.

За словами екс-прокурора САП, після призначення Клименка в прокуратурі почала вибудовуватись жорстка вертикаль управління, а прокурори фактично втратили незалежність у процесуальних рішеннях.

«З моменту призначення Клименка на посаду голови САП почала будуватись чітка вертикаль. Прокурори були позбавлені на той момент і, наскільки мені відомо, на зараз будь-якої самостійності, в тому числі і процесуальної самостійності, позбавлені можливості не погодитись з твердженням детективів. Зараз прокурор САП не є незалежним, він залежний від керівництва», — заявив Броневицький.

Він також навів кілька прикладів, коли прокурори, за його словами, втрачали посади через незгоду з позицією керівництва САП.

«Таким прикладом був прокурор САП Юрій Хить, який свого часу дозволив собі не погодитись з позицією керівника САП Клименка і висловити іншу позицію щодо необхідності повідомлення про підозру одному з фігурантів кримінального провадження. Наслідком стало те, що його за надуманими причинами було звільнено з органів прокуратури», — розповідає Броневицький.

За словами Броневицького, ще одного прокурора САП прибрали після того, як він без погодження з Клименком використав у суді доказ «непогоджений» з Клименко.

«Другий випадок — прокурор САП, який у справі ОПЗ без відома пана Клименка використав як доказ протокол негласної слідчої розшукової дії, який, як встановила сторона захисту, був підроблений підлеглим пана Клименка — детективом Ліпою. Згідно з цим протоколом НСРД, який був проведений начебто щодо втручання у вилучений телефон одного з бізнесменів. У цьому телефоні начебто знайшли переписку, яка давала підстави підозрювати основного фігуранта у справі ОПЗ як особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення.

Станом на даний момент було проведено безліч експертиз, якими встановлено, що втручання в цей телефон не могло відбутися в принципі. Прокурор, який діяв відкрито і чесно, взяв цей документ і пішов до суду, щоб відстоювати обґрунтованість підозри основному фігуранту. Як наслідок, його запросили в кабінет Клименка, де той висловив глибоке обурення тим, що прокурор зробив це без його відома. Після цього прокурора попросили з САП, і зараз ця людина працює в органах прокуратури Офісу генерального прокурора», — розповів Броневицький.

Третім прикладом, за словами екс-прокурора САП, стала ситуація з прокурором Омельченком, який входив до групи прокурорів у справі ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва.

«На той момент у пана Князєва був вилучений телефон, і паном Омельченком було вирішено, щоб цей телефон був переданий для вивантаження інформації не в межах будь-якої експертної установи в Україні, бо тут можна було якимось чином отримати доступ до цієї інформації. Було прийняте рішення проводити це в Польщі. Коли про це дізнався Клименко, він викликав Омельченка і повідомив йому: „Ти більше тут не працюєш“. Після цього його було перепризначено в загальну структуру органів прокуратури», — заявив Броневицький.

За словами екс-прокурора, через таку систему роботи прокурори САП почали називати себе «ручками», оскільки фактично лише підписують ухвалені керівництвом рішення.

«Або ви погоджуєтесь з лінією керівництва, або вас тут ніхто не тримає, а замість вас будуть люди, які будуть готові підписати будь-що», — зазначив Броневицький.

Броневицький також заявив, що нинішнє керівництво САП принижує прокурорів та демонструє авторитарний стиль управління.

«Керівник САП навіть дозволяє собі такі речі… Прокурорам навіть заборонено на своїх автомобілях заїжджати на територію САП і залишати автомобілі там, тому що там має залишати своє авто лише керівництво. Багато прокурорів використовують власне авто для того, щоб перевозити матеріали провадження з прокуратури до суду. Тепер вони повинні з цими мішками або ящиками томів слідувати в інше місце, а цим іншим місцем є „Охматдит“. Потрібно дослідити законність перебування авто прокурорів на території „Охматдиту“. На якій підставі вони там знаходяться», — говорить Броневицький.

