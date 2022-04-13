Або російське керівництво шукатиме мир, або внаслідок війни РФ назавжди залишить міжнародну арену – Зеленський

Або російське керівництво шукатиме мир, або внаслідок війни РФ назавжди залишить міжнародну арену – Зеленський

Голова держави переконаний у стратегічному програші держави-агресорки.

Президент Володимир Зеленський заявив, що війна проти України може завершитись тільки стратегічним програшем Росії – раніше чи пізніше.

Про це голова держави сказав у відеозверненні 13 квітня.

"Я вдячний усім нашим захисникам, усім нашим захисницям, які тримають позиції і привчають російських солдатів до думки про те, що ця війна проти України може завершитись тільки стратегічним програшем Росії – раніше чи пізніше", – заявив Зеленський.

"Або російське керівництво буде реально шукати мир, або внаслідок цієї війни Росія назавжди залишить міжнародну арену", – наголосив президент України.

Нагадаємо, 13 квітня Зеленський обговорив з президентом США Джо Байденом новий пакет оборонної підтримки України і сторони домовились про допомогу на 800 млн дол. Це – гелікоптери, зброя, боєприпаси, бронетранспортери.

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