Або російське керівництво шукатиме мир, або внаслідок війни РФ назавжди залишить міжнародну арену – Зеленський

Голова держави переконаний у стратегічному програші держави-агресорки.
Президент Володимир Зеленський заявив, що війна проти України може завершитись тільки стратегічним програшем Росії – раніше чи пізніше.
Про це голова держави сказав у відеозверненні 13 квітня.
"Я вдячний усім нашим захисникам, усім нашим захисницям, які тримають позиції і привчають російських солдатів до думки про те, що ця війна проти України може завершитись тільки стратегічним програшем Росії – раніше чи пізніше", – заявив Зеленський.
"Або російське керівництво буде реально шукати мир, або внаслідок цієї війни Росія назавжди залишить міжнародну арену", – наголосив президент України.
Нагадаємо, 13 квітня Зеленський обговорив з президентом США Джо Байденом новий пакет оборонної підтримки України і сторони домовились про допомогу на 800 млн дол. Це – гелікоптери, зброя, боєприпаси, бронетранспортери.
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