Або швидкий мир, або мільйони жертв: Трамп дав прогноз щодо термінів закінчення війни
Дональд Трамп зробив гучну заяву перед переговорами із Зеленським і заявив, що швидке завершення війни може бути можливим.
Президент США Дональд Трамп заявив, що війна в Україні може швидко закінчитися, або триватиме довго, і мільйони людей загинуть.
Про це глава Білого дому сказав, зустрічають президента Володимира Зеленського перед початком переговорів у своїй резиденції Мар-а-Лаго у Палм-Біч, штат Флорида, пише Sky News.
Перш ніж двоє лідерів повернулися, щоб увійти до будівлі позаду них, Трамп сказав журналістам, що, на його думку, «швидке» завершення війни неминуче.
«Це (війна в Україні — Ред.) або закінчиться, або триватиме довго, і мільйони людей загинуть. А цього ніхто не хоче», — сказав він.
«Я вважаю, що ми можемо рухатися дуже швидко», — додав президент США.
На його думку, сторони перебувають на завершальній стадії переговорів, і «швидке» завершення війни може бути можливим.
Також Дональд Трамп заявив, що зараз є задатки до угоди, яка буде вигідною для України. Він уточнив, що жодних крайніх термінів для укладання угоди немає.