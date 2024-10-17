Або ядерна зброя, або НАТО: Зеленський розповів про реакцію Трампа щодо вступу України до Альянсу

Він нагадав про Будапештський меморандум.
Президент України Володимир Зеленський розповів про розмову із кандидатом на посаду президента США від республіканців Дональдом Трампом про вступ України до НАТО.
Про це глава держави повідомив на пресконференції у Брюсселі.
Зокрема, він нагадав про Будапештський меморандум, як недієву домовленість, яка не змогла захистити Україну.
"Хто з цих великих країн, всіх ядерних держав постраждав? Всі? Ні, одна – Україна. Хто віддав ядерну зброю? Всі? Ні, одна – Україна. Хто сьогодні воює? Україна. У розмові з Дональдом Трампом я йому сказав: "Який вихід? Або в України буде ядерна зброя, і тоді це для нас захист, або ми повинні мати якийсь альянс. Окрім НАТО на сьогодні ми не знаємо дієвих альянсів. Країни НАТО сьогодні не у війні, вони не воюють, у країнах НАТО люди всі живі. Слава Богу. Тому ми і обираємо НАТО, не ядерну зброю. Я вважаю, що мене почув Дональд Трамп. Він сказав: "У вас справедливі аргументи". Мені здається, це важливо", - повідомив Зеленський.
На запитання журналіста, чи означає це, що Трамп відкритий щодо членства України в НАТО, президент відповів, що американський політик лише погодився з його аргументами.
"Я не хочу далі поглиблюватись в деталі щодо діалогу між мною і Дональдом Трампом, тому що це було між мною та ним. Ми поговорили про НАТО, я навів агрументи і він з ними погодився. Це все", - пояснив він.
Нагадаємо, нещодавно Трамп заявив, що Путін попереджав його про вторгнення до України. Американський політик вкотре вихвалився гарними стосунками з "фюрером".
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