Абонемент на волю: як чиновники, спіймані на корупції, миттєво знаходять десятки мільйонів на застави

У середу, 4 лютого, за колишнього очільника Держприкордонслужби Сергія Дейнека, якого підозрюють у хабарництві та контрабанді, було внесено заставу.

ТСН.ua вирішив нагадати останні гучні корупційні справи, коли фігуранти виходили на свободу під заставу.

Корупція у ДПСУ

Наприкінці січня цього року НАБУ і САП викрили колишнього голову Державної прикордонної служби Сергія Дейнека та інших посадовців служби на схемі з незаконним переправленням цигарок в ЄС під дипломатичним прикриттям.

Разом з Дейнеком «погоріли»:

начальник відділу пункту пропуску Держприкордонслужби;

колишня службова особа Держприкордонслужби.

Вчора за ексголову Держприкордонслужби внесли заставу 10 мільйонів грн.

Сергій Дейнеко

За інформацією пабліка «Bankova Mail», за фігуранта цієї справи, ексначальника відділу прикордонної служби «Соломоново» Олександра Марущака також внесли заставу — 2 млн грн. Натомість, місцевий журналіст Віталій Глагола стверджує, що, за його даними, застави поки не внесли.

Олександр Марущак вже був фігурантом наших журналістських розслідувань. Він володіє розкішними маєтками та дорогими авто. Минулого року він заплатив СБУ 358 тисяч доларів, щоб зам’яти кримінальну справу і компромат про особисте життя.

Операція «Мідас»

Чи не найгучнішою за минулий рік стала операція «Мідас», яка викрили масштабні корупційні схеми в українській енергетиці. 10 листопада 2025 року працівники НАБУ провели обшуки в бізнесмена Тимура Міндіча, колишнього міністра енергетики, і ексміністра юстиції Германа Галущенка і в компанії «Енергоатом». Згодом стало відомо, Міндіч покинув Україну за кілька годин до цього.

Сам Галущенко декілька тижнів тому на засіданні слідчої комісії заявив, що має статус свідка у справі «Мідас».

Герман Галущенко

Натомість колишній віцепрем’єр Олексій Чернишов, якому інкримінують незаконне збагачення у справі про розкрадання в «Енергоатомі», уже отримав «запобіжку».

ВАКС визначив для Чернишова запобіжний захід у вигляді арешту на два місяці з можливістю внесення застави в розмірі 51 600 000 грн.

Олексій Чернишов

Журналісти отримали інформацію від правоохоронців, що заставу за Чернишова сплатили дві фізичні особи — по 30 млн грн і 21,6 млн грн. За словами журналіста Михайла Ткача, заставу за Чернишова внесли такі собі «ноунейми» Андрій Процик та Ірина Федорович.

Також заставу внесли за підозрюваного в участі у корупційній схемі Ігоря Фурсенка, який на записах НАБУ фігурує як «Рьошик», називають головним бухгалтером «бекофісу» з легалізації коштів. За нього заплатили 95 млн грн. За даними журналістів «Суспільного», кошти 24 листопада сплатила приватна компанія «Варус Сінерджі», статутний капітал якої становить лише 100 тисяч гривень.

Ігор Фурсенко

Ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк, який фігурує на плівках під псевдо «Рокет», отримав запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення 126 млн грн застави. Інформації у відкритому доступі, що цю застваву за Миронюка заплатили, ми наразі не знайшли. Проте можемо припустити, що навряд чи чиновник такого рівня не знайде цієї суми, аби не «сидіти» у СІЗО.

Ігор Миронюк

Юлі — волю. За 33 млн грн

13 січня, НАБУ і САП повідомили, що керівник однієї з депутатських фракцій Верховної Ради пропонував хабарі нардепам з інших фракцій, щоб ті голосували за «потрібні» законопроєкти. Згодом стало відомо, що йдеться про Юлію Тимошенко. Вона отримала підозру.

Сама політикиня назвала обшуки «політичним тиском».

Прокурори звернулися до суду із проханням визначити заставу у розмірі 50 млн грн і зобовʼязати Тимошенко носити електронний браслет. Однак слідчий суддя зупинився на сумі 33 мільйони.

Юлія Тимошенко на суді

За інформацією «Суспільного», заставу частинами протягом 20-23 січня внесли 10 фізичних осіб, платежами від 180 тисяч до 8 мільйонів гривень.

Відкупитися від державної зради: історія Нестора Шуфрича

Народному депутату Нестору Шуфричу від забороненої партії «ОПЗЖ», якого підозрюють у державній зраді, 13 січня цього року змінили запобіжний захід на можливість вийти під заставу в понад 33 млн грн.

«Главком» нагадав, що Шуфрич, навіть за мірками останньої офіційної декларації за 2020 рік, вважався доларовим мільйонером. Лише готівкою політик зберігав $2,45 млн, 2 млн євро і 5,8 млн грн.

Нестор Шуфрич у залі суду

Операція «Чисте місто»: земельна корупція в Києві

У лютому 2025 року НАБУ та САП провели операцію «Чисте місто» для викриття причетних столичних посадовців до корупції в земельній та бюджетній сферах Києва. Правоохоронці виявили незаконно виведену землю в центрі Києва на 11,6 млн грн, а також запобігли подальшому захопленню ділянок на 83,7 млн грн.

Майже всі фігуранти швидко вийшли на волю:

Олена Марченко (депутатка Київради) — застава 50 млн грн.

Михайло Терентьєв (голова земельної комісії) — застава близько 19,98 млн грн. Згодом суд пом’якшив йому запобіжний захід, зменшивши суму застави до 17,78 млн. Недавно Терентьєв «засвітився» на засіданні Вищого антикорупційного суду по обранню запобіжного заходу Юлії Тимошенко.

Петро Оленич (заступник мера Києва) — застава 15 млн грн. Оленич скаржився, що аби внести заставу, родичам довелося набрати кредитів.

Ще один фігурант справи і так званий «смотрящий» за Києвом Денис Комарницький виїхав до Європи.

Справа Тетяни Крупи (Хмельницька МСЕК)

У вересні 2025-го колишню очільницю МСЕК Хмельницької області Тетяну Крупу, яку підозрюють у корупції, дозволили звільнити з-під варти. Вищий антикорупційний суд (ВАКС) змінив запобіжний захід на заставу в розмірі 20 мільйонів гривень.

Після виходу з СІЗО Крупа задекларувала новий Porsche, догороцінності і купу готівки.

Нагадаємо, що у її родини знайшли лише готівкою майже $6 млн у різних валютах.

Крім того, приблизно понад 50 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором оформили інвалідність. Ймовірно, їм це вдалося зробити через корупційну схему Тетяни Крупи у МСЕК.

Корупція на закупівлі дронів та РЕБ

За народного депутата Олексія Кузнєцова, якого підозрюють у справі про корупцію під час закупівлі дронів та засобів РЕБ, було внесено заставу.

За нього заплатили заставу в розмірі вісім мільйонів гривень. Прокурори просили заставу розміром у 30 мільйонів гривень.

Нагадаємо, депутат від «Слуги Народу» Олексій Кузнєцов фігурує у гучній справі про корупцію, пов’язаній із закупівлею дронів та засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

За керівника ДП «Ліси України» внесли заставу, зменшену у 10 разів

У липні 2025 року ДБР вручило генеральному директору ДП «Ліси України» Юрію Болоховцю підозру в незаконному збагаченні на понад 7 мільйонів 900 тисяч гривень.

Болоховцю повідомили про підозру за ст. 368-5 Кримінального кодексу України (незаконне збагачення).

Проте Печерський райсуд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави майже 91 мільйон гривень. Вищий антикорупційний суд зменшив заставу з 90 до 9 млн грн

За інформацією «Слово і діло», ці 9 млн грн внесли у вересні і Болоховець вийшов зі слідчого ізолятора.

Юрій Болоховець

Справа ексзаступника голови ОП Андрія Смирнова

Колишнього заступника Єрмака Андрія Смирнова підозрюють у легалізації незаконно набутих коштів та одержанні хабаря в особливо великих розмірах. Він був заступником голови ОП від 10 вересня 2019-го до 29 березня 2024 року.

У травні 2025 року за Смирнова внесли 18 мільйонів гривень застави і він вийшов на волю.