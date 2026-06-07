Абрамович таємно приїжджав до Зеленського, а потім відвіз Путіну послання – деталі від FT

Що Абрамович розповів своєму оточенню про зустріч із Зеленським — інсайд FT / © Associated Press

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Прездент Володимир Зеленський за допомогою російського олігарха Романа Абрамовича нібито передав Путіну послання про мирні переговори.

Про це пише Financial Times із посиланням на власні джерела.

За інформацією джерел, президент України у травні запросив до Києва екс-власника «Челсі» у невдалій спробі переконати Володимира Путіна провести прямі мирні переговори.

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За словами джерел видання, глава держави попросив Абрамовича передати російському диктаторові повідомлення про готовність зустрітись на першому двосторонньому саміті.

У FT припускають, що таким чином Україна хотіла продемонструвати серйозність своїх намірів щодо прямих мирних переговорів із Росією, навіть незважаючи на те, що США, які прагнуть виступити посередниками у припиненні вогню, зайняті війною на Близькому Сході.

Київ сподівається, що успіх у зупинці російського наступу та завданні збитків за допомогою далеких авіаударів углиб ворожої лінії надасть імпульсу негайному припиненню вогню.

Однак Путін, як і раніше, упевнений, що перевага Росії в ресурсах зрештою зломить опір України і не виявляє інтересу до зустрічі з Зеленським.

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У п’ятницю Путін підтвердив, що 21 травня він зустрівся з «одним із представників російських ділових кіл» та «цим, скажімо так, колегою», і сказав йому, що не бачить сенсу зустрічатися із Зеленським.

У виданні нагадали, що Абрамович виступав посередником у переговорах між Росією та Україною з перших тижнів війни. Олігарх брав участь у посередництві у раунді переговорів у Стамбулі. Абрамович нібито також допоміг укласти угоду, яка гарантуватиме експорт українського зерна через Чорне море.

За інформацією FT, наразі роль Абрамовича стала менш помітною з того часу, як Росія розпочала прямі переговори зі США минулого року. Проте він, як і раніше, нібито бере участь в обміні полоненими та інших двосторонніх переговорах з Україною.

«Він потрібен, бо він єдиний росіянин, якого вони (українці — Ред.) терплять. Він ладнає з усіма», — сказало одне із джерел видання.

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Джерела FT зазначають, що президент Зеленський продовжує наполягати на саміті з Путіним, незважаючи на те, що зусилля США щодо досягнення мирної угоди зайшли в глухий кут.

«Я не думаю, що щось істотне станеться до кінця літа», — сказав чоловік, близький до Зеленського, додавши, що Вашингтон зосереджений на Ірані, а Москва ще не усвідомила, що їй не вдасться захопити частину Донбасу цього літа.

Абрамович нібито сказав своєму оточенню після візиту до Києва, що український лідер «думає, що може вирішити всі проблеми за допомогою магії своєї особистої харизми на зустрічі лідерів».

«Абрамович називає прагнення Зеленського „конкурсом капітанів“, за аналогією з КВК, в якому український президент з’являвся до того, як зайнявся політикою», — йдеться у статті.

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«Путін зовсім не зацікавлений у цьому. І на Трамп це теж не діє. Але Зеленський повністю зациклений на цьому», — додало джерело видання.

Що відомо про таємничу «місію» Абрамовича

Нагадаємо, російський диктатор Путін на своєму Петербурзькому економічному форуму (ПМЕФ) розповів, що наприкінці травня йому зателефонував «один із представників російських бізнес-кіл» і повідомив, що його запросили до Києва.

Путін стверджує, що ця зустріч відбулася 21 травня. Диктатор поскаржився, що 22 травня ЗСУ завдали удару по Старобільську. Нагадаємо, що російська пропаганда стверджує, що внаслідок удару загинули студенти, а не російські окупанти.

Своєю чергою нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що бізнесменом, який, за версією диктатора Путіна, зустрівся днями в Києві з президентом Володимиром Зеленським, є російський мільярдер Роман Абрамович.

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