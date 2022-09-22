"Абсолютна деморалізація Путіна": у Зеленського назвали кілька причин мобілізації в Росії

Оголошена в Росії "часткова" мобілізація свідчить на великі втрати окупантів на фронті, деморалізацію після контрнаступу ЗСУ на Харківщині та абсолютну деморалізацію самого диктатора Володимира Путіна.

Самі ж росіяни щиро бояться України та не хочуть йти воювати.

Про це радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів "24 каналу".

"Вони відверто та щиро бояться Україну і не хочуть сюди йти", – сказав він.

Подоляк зауважив, що в РФ насправді відбувається звичайна мобілізація, а не "часткова", як стверджує тамтешня влада. Ця мобілізація свідчить про те, що:

Російські війська мають величезні втрати на фронтах, а контрактна армія не може впоратися з війною в Україні;

Росії треба якось компенсувати втрати, адже її дуже лякає контрнаступ ЗСУ;

Росії необхідно особисто втягнути у війну багатьох "патріотів", які кричали, мовляв, "у нас є "Іскандери", якими ми будь-кого поставимо на коліна" та "захопимо Україну за три дні".

"Станом на сьогодні маємо абсолютну деморалізацію після контрнаступу в Харкові та абсолютну деморалізацію самого Путіна в Самарканді (на саміті ШОС – ред.), де він побачив, що вже є аутсайдером і до нього є відразливе ставлення в інших лідерів", – наголосив Подоляк.

Він додав, що Росія влаштувала мобілізацію також, аби відвернути увагу від усіх своїх проблем, яких накопичилось чимало. Вони особливо боляче б'ють саме по репутації Путіна.

Нагадаємо, за оцінками українського генерала Михайла Забродського, результат "часткової" мобілізації росіян Україна може відчути на фронті не раніше грудня 2022 року.

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