"Абсолютна дурість і вигадка колективного Заходу": Лукашенко про входження Білорусі до складу Росії

"Абсолютна дурість і вигадка колективного Заходу": Лукашенко про входження Білорусі до складу Росії

За його словами, таке питання порядку денного не стоїть взагалі.

Самопроголошений президент Олександр Лукашенко вважає ідею входження Білорусі до складу Російської Федерації вигадкою колективного Заходу.

Про це він заявив в інтерв'ю CNN.

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"Це - абсолютна дурість. Ми з Путіним досить розумні, щоб в рамках двох незалежних суверенних держав створити такий союз, який буде ще сильніше за унітарний. Таке питання порядку денного не стоїть взагалі. Це вигадка колективного Заходу", - заявив Лукашенко.

Нагадаємо:

Олександр Лукашенко 9 вересня зустрівся із президентом РФ Володимиром Путіним. Цьогоріч вже уп'яте. Перемовини у Кремлі тривали понад три години без участі міністрів.

із президентом РФ Володимиром Путіним. Цьогоріч вже уп'яте. Перемовини у Кремлі тривали понад три години без участі міністрів. За результатами зустрічі політики погодили 28 програм для двох країн - тобто так звану "дорожню карту з розвитку та поглиблення інтеграції". Передовсім, в економічній сфері. Йшлося про створення єдиного фінансового ринку. А ще домовилися щодо постачання природного газу та формування єдиного оборонного простору.

- тобто так звану "дорожню карту з розвитку та поглиблення інтеграції". Передовсім, в економічній сфері. Йшлося про створення єдиного фінансового ринку. А ще домовилися щодо постачання природного газу та формування єдиного оборонного простору. Попри укладені домовленості, Лукашенко продовжує заперечувати повне поглинання Білорусі Росією, але заявив, що зроблять це миттєво, щойно відчують запити людей.

Зустріч Лукашенка і Путіна: як політики домовлялися про повну інтеграцію

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