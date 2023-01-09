"Абсолютна фікція": в ОП розповіли, як Росія намагається виправдатися за геноцид проти України

Подоляк наголосив, що саме РФ зруйнувала весь схід України і продовжує вбивати наших громадян.

Росія намагаєтсья виправдати геноцид, проте всі її аргументи є фікцією.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Він нагадав, що війна в Україні повністю організована Росією, адже саме Москва вторглася на чужу територію у 2014-му й повторно це зробила у 2022-му.

"РФ масштабно ракетами обстрілює Україну. РФ масово вбиває цивільне населення. РФ зруйнувала весь схід України. Усе інше, чим РФ намагається виправдати геноцид, – абсолютна фікція", – зазначив Подоляк.

Раніше Михайло Подоляк пояснив, чому Путін розпочав вторгнення саме взимку 2022-го. Також він заявив, що після перемоги у війні України та розвалу Росії Білорусь швидко змінить курс на євроінтеграцію.

Крім того, Подоляк відверто розповів, як відбувались переговори між Україною та Росією.

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