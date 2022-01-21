"Абсолютний анахронізм": в НАТО відреагували на заяви РФ про виведення сил з Румунії і Болгарії

"Абсолютний анахронізм": в НАТО відреагували на заяви РФ про виведення сил з Румунії і Болгарії

За словами Джоане - це повернення до складних періодів європейської історії.

Не Росії вирішувати, де Альянс буде розміщувати свої сили. НАТО теж не дозволяє собі вказувати, де РФ розміщувати чи не розміщувати власні сили на своїй території.

Про це заявив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане в інтерв’ю румунському порталу Digi24.

"Питання щодо розміщення сил НАТО на його території – це не питання для обговорення. Робота НАТО, а також те, де та в якій конфігурації - залежно від потреб безпеки - ми розміщуємо наші військові сили - це не справа Російської Федерації", - зазначив він.

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Джоане наголосив, що НАТО теж не дозволяє собі вказувати, де РФ розміщувати чи не розміщувати власні сили на своїй території, а погрози, які лунають з боку РФ - це абсолютний анахронізм.

"Це повернення до складних періодів європейської історії – ідеї, що можна погрожувати військовим вторгненням сусідній європейській державі, суверенній, незалежній та демократичній. Це – справжня "червона лінія", а не та, про яку каже керівник дипломатії в Москві", – наголосив він.

Нагадаємо:

У пропозиції Росії щодо "гарантій безпеки" йдеться про виведення військ НАТО з Болгарії та Румунії. Країни приєдналися до Альянсу після 1997 року.

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