"Абсолютно безпідставні очікування": чи зміниться позиція Китаю у позитивну для України сторону

Український дипломат вважає, що нічого доброго від Китаю сподіватися не варто – Пекін підтримуватиме РФ.

Візит лідера Китаю Сі Цзіньпіна до Москви може свідчити про зміцнення російсько-китайського співробітництва. Тому будь-яких позитивних змін для України у позиції Пекіна щодо російсько-української війни чекати не варто.

Таку думку висловив український дипломат, заступник голови МЗС України (2004-2005 рр.), посол України у США (2006-2010 рр.), посол України у Франції (2014-2020 рр.) Олег Шамшур, інформує FREEДОМ.

"Очікування, що позиція Китаю зміниться в позитивний або принаймні прийнятний для нас і наших партнерів бік, абсолютно безпідставні", — вважає дипломат.

На його думку, Путін та Сі Цзіньпін можуть обговорювати питання підтримки Росії Китаєм в обході санкцій, а також постачання РФ зброї або “надання можливостей для виробництва озброєнь в Росії”.

За словами дипломата, Китаю важливо продемонструвати, що його значення у міжнародній політиці зросло. Тому на зустрічі говоритимуть і про китайські пропозиції, які стосуються миру в Україні.

“Але, як ми бачимо, всі ці пропозиції вигідні лише одній стороні — Росії та Китаю”, — підсумував Олег Шамшур.

Нагадаємо, в Кремлі повідомили, що Сі Цзіньпін відвідає Росію 20-22 березня. Після цього Сі Цзіньпін планує поговорити з президентом Зеленським.

Російський опозиціонер і публіцист Андрій Піонтковський пояснив ажіотаж навколо візиту лідера Китаю до Москви.

Ексрадник з нацбезпеки США Джон Болтон назвав головний інтерес Пекіна у війні РФ проти України.

Читайте також: