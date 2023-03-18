"Абсолютно неприйнятні пропозиції": Піонтковський пояснив ажіотаж навколо візиту лідера Китаю до Москви

Українські ЗМІ занадто перебільшують наслідки для України візиту лідера Китаю Сі Цзіньпіна до Москви.

Таку думку висловив російський опозиціонер і публіцист Андрій Піонтковський в інтерв'ю "Апострофу".

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"Мені здається, що в українських медіа якось надто болісно сприймається візит Сі і надається йому надто великого значення. Хто такий Сі? Не перший і не останній іноземний лідер, який приїде до нас із абсолютно неприйнятними пропозиціями", – вважає експерт.

Піонтковський нагадав, що 16 червня минулого року до Києва приїжджали троє лідерів європейських країн – Франції, Італії та Німеччини. Тоді у пресі писали, що вони нібито пропонували Зеленському погодитися на переговори з РФ.

"Пам'ятаємо, куди їх послали. І погодьтеся, що різко посилилася за останні пів року підтримка з боку Німеччини, Франції та Італії. І товариша Сі потрібно дуже чемно, дотримуючись всіх протокольних процедур спілкування з китайським імператором, послати за тією ж адресою. Я не розумію, у чому ажіотаж", – зазначив російський опозиціонер.

Піонтковський вважає, що після візиту Сі Цзіньпіна до Москви, однієї телефонної розмови між китайським лідером і президентом Зеленським недостатньо.

"Треба на дипломатичному рівні пояснити товаришу Сі, що коли він зголосився бути посередником між військовим злочинцем і державою-жертвою агресії, то нехай він однаково чемно поведеться з обома сторонами. Якщо він їде до Москви, то після цього – ласкаво просимо до Києва. Ми його, до речі, поведемо, як і Макрона, і Шольца в Бучу, в Ірпінь та познайомимо з "подвигами" його союзників", – радить він.

Нагадаємо, що глава Китаю незабаром може відвідати РФ. Після цього Сі Цзіньпін планує поговорити з президентом Зеленським.

За інформацією видання Reuters, із Сі Цзіньпіном також планує незабаром поговорити президент США Джо Байден.

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, чи примушуватиме Китай Україну до переговорів із РФ.

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