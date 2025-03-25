Абсолютно нічого святкувати: британський фінансист про переговори в Ер-Ріяді

За словами експерта, на переговорах Росія рятує свої нафтопереробні заводи від ударів України і водночас зберігає можливість тероризувати українців.

Домовленості Росії та США не несуть нічого хорошого Україні, бо Кремль фактично отримав поступки та убезпечив себе від болісних атак по НПЗ, водночас зберіг можливість продовжувати терор.

Про це в коментарі Sky News заявив британський фінансист Білл Браудер.

За словами Білла Браудера, в чорноморській угоді "зовсім нічого святкувати" після того, як США натякнули на послаблення санкцій проти Росії.

Британський фінансист американського походження, який став активістом проти правління Путіна після того, як його депортували з Росії за протидію режиму 2005 року, каже, що ті, хто вітаюють сьогоднішню угоду, "цілковито втрачають суть".

"Росія може продовжувати завдавати ударів по цивільних цілях, як-от лікарні, школи та житлові будинки, і я впевнений, що вони це зроблять. І отримуючи цю поступку (щодо заборони на удари по енергетиці – Ред.), це рятує російські нафтопереробні заводи, які є одним із ключових двигунів фінансування їхньої війни", – каже експерт.

"Звільнення Росії від санкцій навряд чи є належною відповіддю країні, яка вбила десятки тисяч невинних українців і завдала шкоди на трильйони доларів. Тут абсолютно нічого святкувати ", – додає він.

Нагадаємо, що сьогодні, 25 березня, Україна та Сполучені Штати Америки провели двосторонні технічні консультації в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Президент Зеленський назвав головні пункти, про що Україна домовилася зі США та РФ у Саудівській Аравії.

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