"Абсурд це обговорювати": у МЗС Грузії наголосили, що екстрадиція Саакашвілі юридично неприпустима

"Абсурд це обговорювати": у МЗС Грузії наголосили, що екстрадиція Саакашвілі юридично неприпустима

Очільник МЗС Грузії не вважає, що арешт Саакашвілі негативно позначиться на відносинах двох країн.

Про екстрадицію колишнього президента країни Міхеіла Саакашвілі в Україну не може бути й мови. Він порушив не тільки законодавство Грузії у зв’язку із незаконним порушенням кордону, але і з України незаконно виїхав.

Про це заявив міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані в ефірі телеканалу "Руставі-2".

"Про жодну екстрадицію не йдеться. Абсурд взагалі це обговорювати", — зазначив він.

За словами Залкаліані, грузинська сторона надала Україні всю інформацію про ситуацію із Саакашвілі.

Водночас очільник МЗС Грузії не вважає, що арешт Саакашвілі негативно позначиться на відносинах двох країн.

"Як з’ясовується, він порушив не тільки законодавство Грузії у зв’язку із незаконним порушенням кордону, але і з України незаконно виїхав", — резюмував Залкаліані.

Нагадаємо:

1 жовтня у Грузії Саакашвілі затримали і помістили в пенітенціарну установу. Він заявив, що вважає себе політичним в'язнем і оголосив голодування.

і помістили в пенітенціарну установу. Він заявив, що вважає себе політичним в'язнем і оголосив голодування. У Грузії Саакашвілі був оголошений у розшук - він не був на батьківщині останні 8 років. Його заочно засудили до шести років ув'язнення, визнавши винним в організації нападу на колишнього грузинського депутата Валерія Гелашвілі. Також Саакашвілі є підозрюваним у інших кримінальних справах. Грузинська влада неодноразово заявляла, що Саакашвілі після повернення в країну буде затриманий.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі розповіла, що не помилує Міхеіла Саакашвілі, наголосивши, що не допустить дестабілізації в країні.

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