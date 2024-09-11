Адміністрація Байдена мала б "розгребти безлад, який залишив Трамп" після себе - Гарріс

Віцепрезидентка та кандидатка у президенти Сполучених Штатів Америки від Демократів Камала Гарріс заявила, що її суперник-республіканець Дональд Трамп після чотирьох років перебування в Білому домі залишив після себе безлад.

Про це вона заявила під час дебатів у Філадельфії.

За словами віцепрезидентки, адміністрація чинного президента Джо Байдена повинна була "розгребти цей безлад".

Гарріс звинуватила колишнього президента в тому, що він залишив США з "найгіршим рівнем безробіття з часів Великої депресії", "найгіршою атакою на нашу демократію з часів Громадянської війни" і "найгіршою епідемією громадського здоров'я за останнє століття".

"Те, що ми зробили, і те, що я маю намір зробити, – це спиратися на те, що ми знаємо, – це прагнення і надії американського народу", - заявила вона.

Окрім того, демократка розкритикувала пропозиції Трампа, такі як зниження податків для корпорацій. За її словами, вони зашкодять американським сім'ям середнього класу. Своєю чергою, експрезидент наголосив на високих темпах інфляції за часів адміністрації Байдена-Гарріс, які стали "катастрофою не лише для людей середнього класу, але для всіх".

Як повідомлялося, Гарріс та Трамп під час дебатів посперечались через Україну. Зокрема, колишній президент заявив, що він товаришує з російським диктатором Путіним та зможе домовитись про швидке завершення війни в Україні.

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