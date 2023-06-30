Адміністрація Байдена може незабаром схвалити відправлення до України касетних боєприпасів - CNN

Про це повідомили CNN кілька осіб, знайомих із цим питанням, оскільки українці намагаються досягти значних успіхів у своєму контрнаступі.

"Це, безсумнівно, матиме значний вплив на поле бою", - сказав неназваний американський чиновник.

Чиновники повідомили ЗМІ, що остаточне рішення Білого дому очікується найближчим часом, і що в разі схвалення зброя може бути включена в новий пакет військової допомоги Україні вже наступного місяця.

Українські чиновники наполягали на тому, щоб США надали боєприпаси з минулого року, стверджуючи, що вони нададуть більше боєприпасів для артилерії та ракетних систем із Заходу та допоможуть зменшити кількісну перевагу Росії в артилерії.

Але США не бажали надавати їх через ризик, який вони могли становити для цивільного населення, а також через те, що деякі ключові союзники США, включаючи Велику Британію, Францію та Німеччину, підписали заборону на касетні боєприпаси — зброю, яка розсіює «бомби» на великих площах, які можуть не вибухнути під час зіткнення та можуть становити довгострокову небезпеку для будь-кого, хто з ними стикається, подібно до наземних мін.

Також читайте Касетні боєприпаси були б корисні Україні - Пентагон

Проте український контрнаступ, розпочатий на початку цього місяця, не досяг такого прогресу, як сподівалися офіційні особи США, оскільки російські лінії оборони виявилися краще укріпленими, ніж очікувалося.

За словами офіційних осіб, касетні боєприпаси, які США накопичили у великій кількості після їх поступового виведення з виробництва в 2016 році, можуть допомогти.

Представники адміністрації також вважають, що їм вдалося пом’якшити занепокоєння деяких союзників щодо передачі боєприпасів США.

Нагадаємо, що сенатор США Ліндсі Грем переконаний, що США мають надати Україні додаткове озброєння для контрнаступу. Зокрема, ATACMS і касетні боєприпаси.

Також американські сенатори-республіканціі надіслали президенту США Джо Байдену лист із проханням надати Україні касетні боєприпаси. Наголошується, що надання снарядів допоможе ЗСУ продовжити витіснення окупантів із території країни.

Додамо, що Україні розширила свій запит до США на отримання зброї, включивши до нього касетні боєприпаси. Зокрема, бомбу повітряного базування МК-20, яку ЗСУ хочуть використовувати для скидання з безпілотників. Про це інформує Reuters з посиланням на американських законодавців Джейсона Кроу і Адама Сміта, які входять до комітету з питань збройних сил Палати представників США.

Читайте також:

С-300, касетні та інші: показали ракети, якими РФ лупить по Україні