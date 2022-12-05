Адміністрація Байдена працює над визнанням Росії "країною спонсором тероризму" - Блінкен

Адміністрація президента США Джо Байдена працює над тим, щоб визнати Росію "країною спонсором тероризму" так, щоб мінімізувати наслідки такого рішення.

Про це заявив Державний секретар США Ентоні Блінкен.

Він зазначив, що США та їх союзники вже ввели проти Росії безпрецедентні санкції, а також обмеження з експортного контролю.

Блінкен заявив, що наразі Білий дім працює з Конгресом для визнання Росії країною спонсором тероризму

"Ми зараз працюємо з Конгресом над законодавством, яке допоможе нам обійти деякі проблеми, пов’язані з використанням статусу "країни-спонсора тероризму" (статусу SST), що може мати непередбачувані наслідки".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Держсекретар США Ентоні Блінкен розповів, чи справді Росія готова до переговорів.

Крім того, ми інформували, що президент США Джо Байден закликав Конгрес виділити Україні додаткові $37 млрд.

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