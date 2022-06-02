Адміністрація Путіна заборонила ЗМІ акцентувати на темі 100 днів війни проти України – "Медуза"

Адміністрація президента Росії Володимира Путіна заборонила державним ЗМІ робити акцент на темі 100 днів війни проти України та на тривалості вторгнення.

Усе задля того, аби росіяни менше замислювалися про те, що за три місяці їхні війська не змогли досягти значного поступу.

Про це пише російське видання "Медуза".

Проте багато росіян і так упевнені: "спецоперація" затяглася. Про це розповіло джерело видання з посиланням на результати закритих соцопитувань. Це підтверджують і дані відкритих опитувань. Так, соціологічна компанія Russian Field з'ясувала, що 39% опитаних росіян "втомилися" від новин про перебіг війни.

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"А про її цілі, крім "денацифікації" та "демілітаризації" України, досі нічого не відомо. Люди ці слова не розуміють, але бачать, що бойові дії йдуть уже довго. До "операції" їм вселялося, що Україна – держава слабка. Але тепер виходить, що швидко перемогти її не виходить", – наголосив близький до Кремля співрозмовник видання.

Своєю чергою речник президента РФ Дмитро Пєсков не погодився з думкою про те, що "спецоперація" затяглася: "У таких операцій не може бути чітко визначеного таймінгу". Водночас прессекретар Путіна не відповів на запитання, чи були з Кремля якісь вказівки щодо висвітлення у ЗМІ тривалості війни.

Видання зауважило, що до кінця третього місяця вторгнення РФ до України в мовленнєвих конструкціях російських телепропагандистів дедалі частіше вказується, що "Росія насправді воює не з Україною, а з НАТО та Заходом". Зокрема, про це заявляла відома пропагандистка Ольга Скабеєва.

Такий наратив підтримують і російські офіційні особи. Усе тому, що тези про протистояння Росії та Заходу "зрозуміліші" росіянам.

Близький до Кремля співрозмовник видання пояснив: "Якщо бій іде аж із усім НАТО – дуже сильним противником, а не з Україною, то люди розуміють, що на швидку перемогу чекати не доводиться".

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