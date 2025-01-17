У Білому домі оцінили шанси Трампа завершити війну в Україні

Блінкен вважає, що нове керівництво США зможе зміцнити досягнуті успіхи та забезпечити процвітання України.

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що нова адміністрація на чолі з Дональдом Трампом має можливості для допомоги Україні у досягненні вигідної угоди щодо завершення війни з Росією та встановлення стійкого миру.

Про це він повідомив на пресконференції, цитує "Європейська правда".

"Я вважаю, що нова адміністрація перебуває в такій позиції, що коли та якщо українці захочуть і вирішать (проводити переговори, – Ред.) – вона може допомогти досягти гарної угоди", – зазначив Блінкен.

За його словами, для досягнення вигідної угоди необхідно забезпечити припинення вогню, яке буде стабільним і тривалим, а також не дозволити Путіну переозброїтися та відновити агресію.

"Будь-яке припинення вогню має включати ефективне стримування, необхідне для того, щоб він (Путін, – Ред.) не атакував знову", – додав держсекретар США.

Блінкен заявив, що адміністрація Джо Байдена активно працювала з європейськими партнерами над цим та поділилася інформацією з майбутньою командою Трампа.

Він зазначив, що адміністрація Байдена зіграла одну з ключових ролей, щоб "план Путіна стерти Україну з мапи, включити її до складу Росії, щоб реалізувати свої імперські плани" не здійснився. Державний секретар США підкреслив, що "тягар, який наклала нинішня адміністрація на Росію, стає дедалі важчим".

"Україна стоїть, і це найважливіше з усього", – зазначив Блінкен.

Він також висловив сподівання, що нове керівництво США зможе зміцнити досягнуті успіхи та забезпечити процвітання України.

Нагадаємо, раніше Блінкен зробив заяву про підготовку позицій щодо України для адміністрації Трампа.