Обмін розвідданими в НАТО опинився під загрозою через політику Дональда Трампа.

Про це пише видання NBC.

Зокрема, ці сумніви посилилися після повідомлень, що США тимчасово припинили передачу розвідданих Україні, щоб змусити Київ сісти за стіл переговорів із Росією.

Крім того, за даними видання, адміністрація Трампа може почати ділитися конфіденційними даними з Росією.

"Кожна розвідувальна служба вважає свої зобов’язання перед іноземними агентами священними, зобов’язуючись захищати агентів і приховувати їх особи. Колишні посадовці заявили, що все, що ставить під загрозу - це зобов’язання, які зруйнують цю довіру. Це може призвести до того, що деякі шпигунські служби стримають обмін інформацією з Вашингтоном", - зазначають журналісти.

За словами джерел видання, члени так званого шпигунського альянсу "П’ять очей" англомовних демократій вивчають можливість перегляду поточних протоколів обміну розвідданими, щоб врахувати потепління відносин адміністрації Трампа з Росією.

"Ці дискусії вже відбуваються", — сказало джерело, яке безпосередньо знайоме з ситуацією.

Нагадаємо, США зробили "крок назад" в обміні даними розвідки з Україною, заявив радник з питань національної безпеки Майк Волц під час спілкування з журналістами.

Представник американської адміністрації також заявив, що США "ставлять на паузу і переглядають усі аспекти цих відносин".

Без даних американської розвідки Україна не могла б настільки ефективно використовувати далекобійну зброю.

Постійний потік інформації, який Вашингтон надавав в режимі реального часу, також давав інформацію щодо можливих загроз для критичної інфраструктури та цивільного населення.

Українська система оповіщення про повітряні тривоги більшою чи меншою мірою покладається на систему раннього оповіщення з американських супутників, яка може помічати літак чи запуски ракет з глибокого тилу на території Росії.

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