На його думку, США мають інтенсивніше співпрацювати з Києвом та європейськими союзниками, адже врегулювання конфлікту буде неможливим без згоди України.

Адміністрація президента США Дональда Трампа робить занадто багато поступок Росії без відповідних вигод для Вашингтона.

Про це заявив колишній посол США в Україні та старший науковий співробітник Brookings Institution Стівен Пайфер в коментарі ТСН.ua.

"Я боюся, що адміністрація Трампа йде занадто далеко й занадто швидко з Росією. Минулий тиждень був вдалим для Кремля. Адміністрація Трампа фактично погоджується з російською позицією, заявляючи, що Україна не може повернути всю свою територію чи очікувати на членство в НАТО, і розриває зв’язки із західними лідерами, погоджуючись зустрітися з Путіним і закликаючи до повернення Росії до G7/G8", — наголосив Пайфер.

Він також підкреслив, що Білий дім не отримує жодних поступок у відповідь.

"Це нерозумний спосіб вести переговори з Кремлем. Завзяття адміністрації Трампа лише заохочуватиме росіян відмовитися змінити свій підхід у майбутньому та ускладнюватиме тиск на Москву, щоб вона рухалася до прийнятних компромісів", — додав колишній дипломат.

На його думку, США мають інтенсивніше співпрацювати з Києвом та європейськими союзниками, адже врегулювання конфлікту буде неможливим без згоди України.

"Президент Зеленський чітко дав зрозуміти, що не прийме американсько-російську угоду, досягнуту через його голову. Так само адміністрація Трампа хоче, щоб Європа надала миротворчі сили або сили безпеки для здійснення врегулювання. Це буде набагато імовірніше, якщо європейців залучать до переговорів раніше, ніж пізніше", — зазначив Пайфер.

Колишній посол США висловив сподівання, що Трамп скоригує свою позицію, оскільки поточний курс навряд чи призведе до справедливого та міцного мирного врегулювання.

Нагадаємо, що російські чиновники в Саудівській Аравії почали просувати економічні ініціативи, які можуть стати спробою схилити Сполучені Штати до прийняття вигідних для Кремля умов замість реальних поступок щодо війни в Україні.