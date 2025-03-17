Адміністрація Трампа розглядає визнання Криму російським – Semafor

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість офіційного визнання Криму територією Росії в рамках потенційної угоди про припинення війни в Україні.

Про це Semafor повідомили два джерела, знайомі з ситуацією.

За словами співрозмовників, у Білому домі також обговорювали варіант звернення до ООН із проханням закріпити це рішення на міжнародному рівні. Якщо ця ініціатива буде реалізована, Вашингтон фактично підтримає позицію Кремля, який давно вважає Крим частиною РФ.

Відкритість адміністрації до таких варіантів стає очевидною на тлі підготовки телефонної розмови Трампа з Володимиром Путіним, яка має відбутися у вівторок. Очікується, що одним із головних питань буде перспектива 30-денного припинення вогню. Сам Трамп уже заявив журналістам, що сторони обговорюють "розділ певних активів".

Однак Білий дім офіційно не підтвердив цю інформацію, а сам Трамп поки не ухвалив остаточного рішення. Визнання Криму – лише один із варіантів, які розглядаються у контексті мирних переговорів.

Територіальні поступки: позиція адміністрації Трампа

Представники адміністрації неодноразово заявляли, що Україна має піти на поступки, аби завершити війну. Держсекретар Марко Рубіо також зазначав, що "це єдиний шлях уникнути ще більших страждань".

Однак будь-яка спроба офіційного визнання Криму частиною Росії може викликати сильний міжнародний опір. Європа, Україна та більшість світових лідерів продовжують визнавати півострів українською територією.

Також читайте Мирна угода між Україною та РФ: у Трампа назвали ключові теми переговорів

Україна рішуче відкидає будь-які територіальні поступки. Президент Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що Крим буде повернутий лише дипломатичним шляхом, проте Москва на такі умови поки не погоджується.

Сам Трамп ще у 2016 році заявляв, що готовий "подивитися на це питання" у разі перемоги на виборах. А в 2018 році він заявив в інтерв’ю ABC News, що мешканці Криму "хотіли б бути з Росією", і це варто враховувати

Раніше повідомлялось, що у Вашингтоні припускають, що в межах врегулювання війни Україна може зіткнутися з необхідністю відмови від частини територій в обмін на майбутні гарантії безпеки.