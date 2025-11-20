Адміністрація Трампа заявила, що завершення війни в Україні є ключовим пріоритетом США

Дональд Трамп / © Associated Press

В адміністрації президента США Дональда Трампа заявляють, що завершення війни, яку Росія веде проти України, є одним із головних зовнішньополітичних пріоритетів Сполучених Штатів.

Про це повідомив старший радник президента з політичних питань Стівен Міллер під час спілкування з журналістами, пише Укрінформ.

«Це є питанням, яке Президент продовжує ставити на перше місце в нашій зовнішній політиці, а саме щодо врегулювання війни між Україною і Росією», – заявив Міллер.

За його словами, головна мета Вашингтона – досягнення миру в Європі та припинення вбивств і руйнувань, яких зазнає цивільне населення через російську агресію.

Водночас радник відмовився коментувати інформацію про те, що адміністрація Трампа може працювати над новим планом для припинення війни в Україні. Він не уточнив жодних деталей щодо можливого документа чи переговорних ініціатив.

Нагадаємо, раніше видання Axios повідомило, що адміністрація Дональда Трампа в секретному режимі розробляє масштабний план припинення війни в Україні за участю Росії. Документ містить 28 пунктів і вже обговорюється на дипломатичному рівні між Вашингтоном, Москвою та Києвом.

На тлі активізації дипломатичних зусиль президент Володимир Зеленський прилетів до Туреччини, щоб обговорити «справедливий мир».

Після розмови з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом український лідер заявив, що тільки США «мають достатню силу», щоб закінчити війну. Зеленський також підтримав Туреччину як запропонований майданчик для переговорів.