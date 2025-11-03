Адмірал НАТО заявив про глухий кут у війні в Україні та стратегічну поразку Путіна: що далі

Очільник військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драґоне / © Getty Images

Очільник військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драґоне заявив, що з операційного погляду, війна між Росією та Україною зайшла в глухий кут. На його думку, «настав майже час сісти за стіл переговорів, бо це марна втрата життів».

Про це Драґоне розповів у інтерв’ю BBC.

Адмірал зазначив, що повномасштабна вторгнення Росії до України 2022 року стало причиною вступу до НАТО ще двох держав — Фінляндії та Швеції. Через це Драґоне охарактеризував війну як стратегічну поразку президента Росії Володимира Путіна, попри повільні та незначні успіхи його армії на фронті.

«Вони не отримають дружнього або маріонеткового уряду, як у Білорусі. Путін не досягне своєї мети», — наголосив очільник військового комітету Альянсу.

Відповідаючи на запитання про готовність європейських країн продовжувати підтримку України, він запевнив, що така готовність є. За словами Драґоне, російська агресія стала для Європи «своєрідним дзвінком пробудження», після якого держави почали серйозніше ставитися до власної обороноздатності.

Попри те, що Росія не демонструє готовності змінити свою позицію щодо війни, а деякі країни Альянсу — зокрема Словаччина та Угорщина — дедалі обережніше ставляться до підтримки України, адмірал налаштований оптимістично.

«Альянс — надійний, зрілий, згуртований. Це і є наш центр сили. НАТО сильніше за наших противників, і ми залишатимемось з Україною до того дня, коли настане мир«, — запевнив Драґоне.

До слова, президент США Дональд Трамп вважає, що війну в Україні можливо закінчити протягом «кількох місяців». Він ствердно відповів на запитання про такі терміни і додав, що, на його думку, Москва прагне відновлення контактів із Вашингтоном.