Адвокати Порошенка втекли, коли йому намагалися вручити повістку до суду - ДБР

Адвокати Порошенка втекли, коли йому намагалися вручити повістку до суду - ДБР

Наразі відбувається засідання суду, де Порошенку обирають запобіжний захід.

У Державному бюро розлідувань розповіли, що адвокати підозрюваного у держзраді п'ятого президента України Петра Порошенка втекли, коли слідчі ДБР намагалися вручити політику процесуальні документи в "Жулянах".

Про це під час брифінгу 17 січня повідомила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян.

"Адвокати Порошенка запевнили, що отримають усі процесуальні документи, однак після проходження прикордонного контролю шляхом створення штучного натовпу втекли. У зв'язку з викладеним, усі вимоги законів були дотримані", - сказала Тетяна Сапьян.

Нагадаємо, 17 січня колишній президент Петро Порошенко після прильоту до аеропорту "Київ" відмовився від отримання процесуальних документів, які намагалися вручити йому слідчі Держбюро розслідувань. Порошенко та адвокати політика запевнили, що й так їдуть на засідання до Печерського суду.

Варто зазначити, п'ятому президенту висунули підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у справі про незаконне постачання вугілля з окупованих територій. Спільником п'ятого президента у цій справі обвинувачення вважає нардепа "ОПЗЖ" Віктора Медведчука.

Раніше повідомляли, 17 січня близько 9-ї ранку в міжнародному аеропорту "Жуляни" приземлився літак з чинним народним депутатом, колишнім президентом Петро Порошенко. Наразі відбувається засідання Печерського суду, де Порошенку обирають запобіжний захід.

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