"Аеропортове перемир’я": Подоляк розкрив, у чому задум України

Радник керівника ОПУ Михайло Подоляк / © Associated Press

Ідея укласти з Росією «аеропортове перемир’я» — угоду про взаємне припинення атак на цивільні летовища — це перспективний крок, який дозволить залучити Європу до мирного процесу та створити додатковий трек для переговорів.

Про це розповів радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі національного телемарафону «Єдині новини».

У чому головний задум ініціативи

За словами Подоляка, міністр закордонних справ Андрій Сибіга має цілковиту рацію у своєму баченні, адже цей крок має на меті доєднати європейців до активної дипломатії. Задум базується на дзеркальному підході, про який постійно говорить президент Володимир Зеленський: якщо Росія не атакує українські аеропорти, Україна не завдає ударів по ключових летовищах РФ. Інакше у агресора просто не залишиться безпечних об’єктів авіаційної інфраструктури.

«Це має абсолютно гарний вигляд з погляду можливості вийти на якийсь інший переговорний трек, враховуючи можливість доєднати до нього європейців. І так само це можна буде „продати“ в Російській Федерації та сказати: дивіться, ми зараз говоримо не про повітряне перемир’я, а про перемир’я, яке дозволить не мати проблем в аеропортах для вас», — пояснив Подоляк.

Водночас він наголосив на важливому технічному нюансі: таке перемир’я означатиме повну відсутність російських ракет і дронів у повітрі, інакше жодна авіакомпанія чи страхова фірма не візьме на себе ризики здійснювати перельоти.

Раніше очільник МЗС Андрій Сибіга запропонував європейським країнам допомогти домовитися з Москвою про такий формат угоди. За його словами, Європа могла б отримати нову роль у мирному процесі, доповнюючи американські дипломатичні зусилля, оскільки Кремль наразі не демонструє готовності до глобальних домовленостей про закінчення війни.

У Києві вважають, що російська сторона може бути зацікавлена в такому частковому перемир’ї, адже великі російські авіахаби, зокрема в Москві та Санкт-Петербурзі, стають дедалі вразливішими до українських далекобійних атак.

Водночас військові експерти налаштовані доволі скептично щодо безпеки відновлення цивільних рейсів. Як зазначає військовий оглядач Олексій Гетьман, технічні характеристики російського озброєння заважають відкрити летовища, адже ворожі ракети класу «повітря-повітря» Р-37 здатні збивати літаки на відстані до 300 кілометрів, що створює загрозу навіть глибоко в тилу.

